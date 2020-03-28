Кремлевские врачи рассказали, как защититься от коронавируса

28 Март 2020 2020-03-28T10:27:12+03:00

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Врач-инфекционист ФГБУ "Поликлиника №4" Управления делами Президента РФ Ольга Ермакова дала россиянам рекомендации по индивидуальной защите и правилах личной гигиены в условиях распространения коронавируса.

Она напомнила, что инфекционное заболевание COVID-19 передается воздушно-капельным и контактно-бытовым путем, а потому в закрытых помещениях лучше носить медицинские маски. Также не стоит трогать лицо руками, чаще мыть ладони и пользоваться антисептиком. Обращение было опубликовано на странице управления в ВК.

"Больной старается заразными за 48 часов до появления клинических симптомов. В легких случаях заболевания выделение возбудителя до 12 суток возможно, а при тяжелых формах - две недели и более", - напомнила Ермакова.

Врач также рекомендовала гражданам промывать нос водно-солевым раствором.

Сайт kp.ru писал, что ранее власти призвали россиян оставаться дома. Выходить на улицу можно только в крайних ситуациях. Это позволит снизить риск заражения.

Кремлевские врачи дали рекомендации по борьбе с коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU