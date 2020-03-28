Врач-инфекционист рассказал: Может ли понадобиться вторая неделя изоляции на карантине из-за коронавируса

Маленький, невидимый глазу вирус распространился по миру с бешеной скоростью и парализовал работу целых стран. Жесткий карантин уже прошел Китай - людям под страхом смертной казни запрещено было выходить из дома. По домам сидят в Италии, комендантский час во Франции. В России закрыты кино, театры и музеи, спортклубы. Вот-вот прекратят работать кафе и рестораны, школьники не ходят в школу уже две недели, а вся следующая неделя объявлена нерабочей. Насколько эффективны такие меры, мы спросили у доцента кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ им. Н. И. Пирогова, кандидата медицинских наук Ивана Коновалова.

- Во-первых, ни в коем случае нельзя воспринимать следующую неделю как каникулы! Это вынужденная мера, всем надо оставаться дома и не планировать никаких поездок даже на личной машине даже в соседний район в гости. Очень важно максимально оставить все дела и ни с кем не контактировать. Такие меры приняты в первую очередь для того, чтобы разобщить людей в тесных рабочих коллективах, оборвав тем самым цепочку распространения вируса. Локальные заражения все равно будут происходить, это неизбежно. Вопрос в том, каков будет их ежедневный прирост. Если пожилые (они в группе риска. - Ред.) так и продолжат толпиться в магазинах, МФЦ и транспорте, дети собираться в группы вне садов и школ (они тоже болеют, но в легкой форме, являясь при этом разносчиками инфекции. - Ред.), а все остальные взрослые перемещаться по городу, посещая магазины, родственников и друзей, то больших вспышек заболевания не избежать. Всем сейчас надо постараться оставаться дома. Не надо надеяться ни на вакцину - ее выпуск займет не меньше года, ни на солнце - в США огромные вспышки заболевания, несмотря на погоду.

- Насколько вообще эффективно ограничить всех всего-то на неделю?

- Очень эффективно. Максимальный инкубационный период коронавируса 14 дней, но в среднем он составляет 5,1 суток. Таким образом, если кто-то все же заразился, он сможет понять это и изолироваться от здоровых в большинстве случаев уже в течение недели.

- Возможно ли такое, что понадобится еще одна?

- Все зависит от соблюдения населением выданных четких рекомендаций. Всем надо соблюдать правила, мы же постоянно слышим о сбегающих из больницы. О нарушителях режима самоизоляции (речь о тех, кто приехал из-за границы. - Ред.), о пенсионерах, гуляющих по городу (только за одни сутки в Москве было выявлено 63 000 нарушителей преклонного возраста. - Ред.). Вся система здравоохранения, от министерства до конкретных врачей, делает все возможное, но на данный момент все зависит от граждан, насколько они готовы нести ответственность за свое и чужое здоровье.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/768483" frameborder="0"></iframe> Останься дома.Ну вот и настало время, когда каждый может спасти мир, просто не выходя из дома

- У нас какой-то странный карантин. По сути, никаких жестких запретов, как в Китае или Италии. Это многих смущает.

- В Японии тоже не вводили тотальный карантин. При этом там, так же как в России, массово проводили тестирование и эпидемиологическую расшифровку инфицированных: кто был в контакте, кто прилетел из-за рубежа, быстро выявляя и изолируя инфицированных, разорвали цепочки распространения от больных к здоровым. Эпидемия пошла на спад, и с 1 апреля уже открываются школы. Эффективность принятых мер определилась солидарностью населения к ним. Мы у себя в России одними из первых в мире разработали и внедрили в тест-систему диагностики на коронавирус нового типа. Работу нашего здравоохранения высоко оценили в ВОЗ, еще раз повторю, наши врачи работают очень эффективно. Как поведут себя наши соотечественники, вот в чем сейчас основной вопрос.

Пока за поведение всем можно поставить твердую тройку. Не больше. Так что вполне возможно, что вспышка заболевания у нас еще впереди.