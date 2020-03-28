В Москву прибыл спецпоезд с вывезенными из Украины россиянами
В Москве прибыл специальный поезд №906/905 с вывезенными из Украины россиянами. Об этом сообщили в пресс-службе дирекции железнодорожных вокзалов РЖД.
Сайт kp.ru писал, что пассажирский состав рейса Киев-Москва направился в сторону российской столицы еще вечером в пятницу, 27 марта. Все билеты были раскуплены. В вагонах находились более 700 человек.
Перед тем, как пустись пассажиров в вагоны, у каждого из них измерили температуру. Также был проведен пограничный и таможенный досмотр. Дальше поезд проследовал до Киевского вокзала в Москве без остановок.
Согласно данным ТАСС, обратный рейс состоится в субботу, 28 марта, в 19:35. Уже около семи-восьми утра состав прибудет в Киев. В вагонах будут находиться граждане Украины, которые пожелали вернуться на родину.
Рассматривается возможность организации еще одного такого рейса.
Россиян вывезли из Украины поездом.
ИСТОЧНИК KP.RU
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