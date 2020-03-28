Собянин: нагрузка на здравоохранение выросла в разы из-за коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин обратился к россиянам с просьбой оставаться дома и не выходить на улицу. По его словам, из-за ситуации с коронавирусом нагрузка на все столичное здравоохранение выросла в разы.
"Все - от санитаров до главных врачей - работают сверхурочно. Поликлиники усилили выездную службу. Подключились волонтеры - студенты медицинских вузов. Сообщество медсестер Москвы предложило свою помощь клинике Коммунарки", - написал градоначальник в посте на странице в ВК.
Новость дополняется.
ИСТОЧНИК KP.RU
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