2020-03-28T12:59:59+03:00
Коронавирус Covid-19

Собянин: нагрузка на здравоохранение выросла в разы из-за коронавируса

Мэр Москвы призвал россиян оставаться дома
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Мэр Москвы Сергей Собянин обратился к россиянам с просьбой оставаться дома и не выходить на улицу. По его словам, из-за ситуации с коронавирусом нагрузка на все столичное здравоохранение выросла в разы.

"Все - от санитаров до главных врачей - работают сверхурочно. Поликлиники усилили выездную службу. Подключились волонтеры - студенты медицинских вузов. Сообщество медсестер Москвы предложило свою помощь клинике Коммунарки", - написал градоначальник в посте на странице в ВК.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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