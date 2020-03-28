Сколько коронавирус живет на предметах: поручнях в метро, мобильных, одежде

В период распространения коронавирусной инфекции необходимо точно знать, как защитить от болезни себя и своих близких. Сайт kp.ru развеял основные мифы об инфекции и собрал для вас полезные рекомендации по защите от COVID-19 от ведущих специалистов со всего мира.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/767827" frameborder="0"></iframe> Профилактика коронавируса: 10 советов Геннадия Онищенко.«Эпидемия скоро завершится и мы вернёмся к счастливой жизни», - успокаивает Геннадий Онищенко. А для профилактики коронавируса он даёт россиянам 10 простых советов

Коронавирусная инфекция на поручнях транспорта

Лучше всего вирусы, в том числе и COVID-19, сохраняются на предметах из пластика и нержавеющей стали. Такой вывод сделали британские исследователи, при изучении продолжительности жизни вируса на различных поверхностях. По их данным, опубликованным в «The New England Journal of Medicine», инфекция выживает на предметах и задерживается в окружающей среде на трое суток.

Именно поэтому важно обрабатывать поручни в метрополитене, автобусах и маршрутках, дверные и оконные ручки и кнопки лифтов, а также как можно меньше контактировать с данными объектами. Пассажирам общественно транспорта рекомендуется как можно реже дотрагиваться до лица, протирать руки спиртовыми салфетками после прикосновения к поручням или надевать перчатки.

Мобильный телефон может быть рассадником инфекцииФото: GLOBAL LOOK PRESS

Вирус на смартфоне

Не следует забывать и о пластиковом корпусе мобильного телефона, который люди постоянно трогают грязными руками. Гаджет необходимо как можно чаще обрабатывать спиртовыми салфетками. Специалисты рекомендуют прочищать корпус смартфона после каждого посещения общественных мест и по окончании рабочего дня.

Деньги, банковские карты и COVID-19

По информации Всемирной организации здравоохранения, продолжительность жизни коронавируса на купюрах составляется около трех-четырех суток, а на банковских картах инфекция живет до 9 дней. Предпочтительнее всего расплачиваться пластиковой картой бесконтактным способом, чтобы не передавать ее в руки продавцу и не класть на кассу.

Недавно Центробанк РФ составил перечень рекомендаций для кредитных учреждений по обращению с наличными деньгами в период распространения коронавирусной инфекции. Среди основных советов можно выделить удерживание денег в банке не менее трех дней, принятие денег от людей только в масках и одноразовых перчатках, систематическая дезинфекция помещений, касс и банковских терминалов.

Купюры в банках обрабатывают специальным веществомФото: GLOBAL LOOK PRESS

Вирус способен оставаться в воздухе три часа, но вероятность просто вдохнуть его на улице крайне мала

Как сообщил ученый Автономного университета Барселоны Хавьер Абад в интервью для издания «La Vanguardia», далеко не каждый прохожий является носителем вируса, а носители не выбрасывают большие порции в воздушное пространство. На улице воздух постоянно перемешивается, то опускается, то поднимается, дует ветер. Объем чисто воздуха несоизмеримо больше, чем процент содержания в нем коронавируса.

Другое дело – закрытые помещения, в которых объем воздуха ограничен, а циркуляция газов очень мала. Вероятность заразиться коронавирусом, просто вдохнув его, небольшая, с одним важным «но» - если нет скопления людей.

COVID-19 на продуктах в супермаркетах

В теории, вирус может осесть на продукты, но не в таких количествах, чтобы предоставлять опасность. Для надежности можно протирать пакеты и бутылки, которые люди приносят домой из супермаркетов, а также мыть руки после каждого похода в магазины.

Вирус можно подхватить и в магазинеФото: REUTERS

Продукты из службы доставки, посылки из Интернета и письма

Через здоровую кожу, на которой нет значительных повреждений, коронавирус проникнуть не сможет. Поэтому заразиться от продуктов, доставленных на дом, писем и посылок нельзя. Однако, получая вещи из рук курьера, нельзя трогать лицо, чтобы вирус не попал на слизистые носа, рта и глаз.

А вот посылок из Интернета точно не стоит бояться: даже если коронавирус был на них в момент отправки, он уже давно потерял всякую силу, преодолев большие расстояния.

Коронавирус на одежде и обуви

Ткань – это неровный и пористый материал, вирус легко проникает в нее, взаимодействуя с большим количеством молекул. Но и «достать» его оттуда, перенести себе на кожу очень сложно. По данным испанских ученых, заразиться от одежды практически невозможно. Очищать обувь после каждой прогулке также необязательно – достаточно просто разуваться перед входом в дом.

Компьютер и рабочий стол

Если персональными компьютерами пользуетесь только вы, то дезинфицировать их совсем необязательно. Если компьютером пользуются разные люди, можно протереть клавиатуру салфеткой, смоченной в антисептике или спирте. Но эффективнее всего будет просто не трогать лицо во время работы за компьютером, и чаще мыть руки.

Вирус может осесть на самых неожиданных предметах.Фото: Мария ЛЕНЦ

КСТАТИ

Как проводить дезинфекцию?

Для дезинфекции от коронавируса подойдут самые простые вещества: хлорка, этиловый спирт или вода с мылом. Нужно учитывать, что данные вещества действуют не моментально, им нужно время для эффективной дезинфекции, поэтому их лучше всего оставлять в контакте с поверхностью на 5-15 минут.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/768483" frameborder="0"></iframe> Останься дома.Ну вот и настало время, когда каждый может спасти мир, просто не выходя из дома

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