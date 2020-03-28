ВОЗ: в России система здравоохранения готова к борьбе с коронавирусом
Система здравоохранения в Российской Федерации готова к борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом в субботу, 28 марта, сообщила Всемирная организация здравоохранения.
В организации подчеркнули: чтобы сократить случаи заражения гражданам в стране необходимо строго соблюдать режим самоизоляции, оставаться дома и следовать рекомендациям специалистов.
Напомним, ранее сайт kp.ru писал, что в Подмосковье от коронавирусной инфекции вылечились еще два пациента. На всей территории России коронавирус подтвердили у 1264 человек.Из них по состоянию на 28 марта 817 заболевших находятся в Москве. За прошедшие сутки в столице зарегистрировали 114 новых случаев заражения инфекцией.
На фоне распространения заболевания российское министерство здравоохранения обновило перечень рекомендаций по лечению, профилактике и диагностике COVID-19.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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