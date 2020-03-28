Количество заболевших коронавирусом в Москве, последние новости на 28 марта 2020: 114 новых случаев за сутки

По состоянию на 28 марта в Москве зафиксировано 817 заболевших коронавирусом. Это пациенты с подтвержденным диагнозом. Все находятся в инфекционных отделениях. Об этом сообщает оперштаб Москвы по распространению коронавируса.

— За минувшие сутки в Москве зарегистрировано 114 новых случаев заражения коронавирусом Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением, — гласит сообщение оперштаба.

Напомним, в столице введен режим повышенной готовности. Он направлен на сдерживание распространения коронавируса COVID-2019.

— Жителей просят на протяжении ближайших девяти дней не выходить из дома без крайней необходимости. Лучше исключить прогулки, походы по магазинам и посещение гостей. Москвичи старше 65 лет, а также люди с хроническими заболеваниями должны соблюдать режим самоизоляции, — добавили в оперштабе.

В Московской области за сутки добавилось 36 заболевших. Всего на 28 марта в стране зарегистрировано 1 264 случая коронавируса в 62 регионах. Выздоровели 49 человек.

В ТЕМУ

Нерабочая неделя в Москве: что закрыто и что будет работать

Неделя с 28 марта по 5 апреля 2020 объявлена в России нерабочей. Рассказываем, что закрыто и что будет работать в Москве в эти дни (подробности)