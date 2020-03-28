2020-03-28T12:31:36+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество заболевших коронавирусом в Москве, последние новости на 28 марта 2020: 114 новых случаев за сутки

Общее количество заболевших коронавирусом в Москве достигло 817. Сообщаем последние новости на 28 марта 2020 года
Андрей АБРАМОВ
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В столице подтверждено 114 новых случаев заражения коронавирусом.В столице подтверждено 114 новых случаев заражения коронавирусом.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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По состоянию на 28 марта в Москве зафиксировано 817 заболевших коронавирусом. Это пациенты с подтвержденным диагнозом. Все находятся в инфекционных отделениях. Об этом сообщает оперштаб Москвы по распространению коронавируса.

— За минувшие сутки в Москве зарегистрировано 114 новых случаев заражения коронавирусом Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением, — гласит сообщение оперштаба.

Напомним, в столице введен режим повышенной готовности. Он направлен на сдерживание распространения коронавируса COVID-2019.

— Жителей просят на протяжении ближайших девяти дней не выходить из дома без крайней необходимости. Лучше исключить прогулки, походы по магазинам и посещение гостей. Москвичи старше 65 лет, а также люди с хроническими заболеваниями должны соблюдать режим самоизоляции, — добавили в оперштабе.

В Московской области за сутки добавилось 36 заболевших. Всего на 28 марта в стране зарегистрировано 1 264 случая коронавируса в 62 регионах. Выздоровели 49 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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