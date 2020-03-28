2020-03-28T14:38:24+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Испании: число инфицированных возросло до 72,2 тысячи

Из них почти 6 тысяч человек уже скончались
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Испания вторая в Европе по числу зараженных коронавирусомИспания вторая в Европе по числу зараженных коронавирусомФото: REUTERS
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Число зараженных коронавирусом в Испании увеличилось до 72 248 человек. Из них 5690 уже скончались. Об этом в субботу, 28 марта, сообщили власти страны.

За минувшие сутки инфекцию подхватили 8189 человека, 832 пациента с диагнозом COVID-19 умерли. Около 4,5 тысячи зараженных находятся в тяжелом состоянии. Зато 12,3 тысячи инфицированных выздоровели и выписались из больниц.

Согласно данным Минздрава Испании, по числу выявленных случаев коронавируса и жертв заболевания королевство сейчас находится на втором месте среди стран Европы. Первая - Италия.

Сайт kp.ru побеседовал с украинкой Оксаной Фоминой, которая работает в клинике на Тенерифе. Врач подробно рассказала о коронавирусе, нехватке медицинских масок, перчаток и оборудования, а также предположила, как ситуация сложится дальше.

«Сидите, блин, дома!».«Медперсонал будет главным источником коронавируса», - украинский врач Оксана Фомина, работающая в клинике на Тенерифе, рассказала о масштабе бедствия

ИСТОЧНИК KP.RU

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