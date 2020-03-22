«Медики будут главным источником коронавируса»: врач рассказала, как Испания борется с эпидемией

Испания на протяжении последних дней оставалась на третьем месте в мире по числу заболевших коронавирусной инфекцией. На данный момент диагноз «коронавирус COVID-2019» поставлен 24 926 пациентам.

Министерство здравоохранения Испании отчиталось, что выросло и число летальных случаев. Сейчас оно достигло отметки 1326 человек. За одни сутки количество жертв COVID-2019 увеличилось на 30% по сравнению с данными за предыдущие 24 часа.

Местные власти предсказывают Испании самый трагический сценарий развития эпидемии. Глава автономного сообщества Мадрида Изабель Диаз Аюсо заявила, что большинство жителей столицы окажутся заражены коронавирусом. 8 из 10 человек имеет шанс оказаться на больничной койке.

Украинский врач Оксана Фомина, переехавшая и работающая в клинике на Тенерифе, рассказывает на своей странице в «Фейсбуке» о том, как Испания справляется с эпидемией коронавируса.

- Во-первых, вирус намного страшнее, чем нам кажется из дома или через экран компьютера или телефона. Во-вторых, Испания и Тенерифе, в частности, не то что не готовы к санэпидем мероприятиям, они вообще не в состоянии оценить риски и степень серьезности, - пишет медик. - В-третьих, тестов нет. И в ближайшее время не будет. Тесты по протоколу делают только пациентам в реанимации. Медицинскому персоналу, который был в контакте с больными, у которых был положительный результат теста, тоже не делают и на карантин не отправляют, ибо работать некому. Врачи и медсестры не защищены. У нас только маски и перчатки. Все! Отношение руководства, как к роботам: всем работать! На все остальное наплевать. В-четвертых, сидите дома и даже не суйтесь в медучреждения, потому как медперсонал будет или уже является главным источником коронавируса.

Испания на протяжении последних дней оставалась на третьем месте в мире по числу заболевших коронавирусной инфекциейФото: REUTERS

Врачам выдается по одной защитной маске в день, несмотря на то, что ее можно носить не более двух часов. На днях умерла от коронавируса 32-летняя медсестра, у которой не было никаких хронических заболеваний, пишет Оксана Фомина.

- Инфекция тяжелее, чем мы себе представляем. Болеют и умирают молодые и здоровые люди, болеют тяжело с серьезными осложнениями на всю жизнь, - отмечает врач. - Реальных размеров эпидемии мы не узнаем, потому что тесты делают далеко не всем. Я работала с пациентом, у которого предварительный тест на коронавирус был положительный. Сейчас его результаты отправлены в Мадрид на подтверждение. Я пришла к своему руководству и мне было сказано: «Ты работаешь до проявления симптомов». Я уверена, все медики переболеют. Госпитали будут центром распространения эпидемии.

Коронавирус в Испании. Взгляд изнутри медицинской системы..

Фомина, ссылаясь на своих коллег, которые работают с зараженными, отмечает, что вирусу в большей степени подвержены мужчины, особенно курильщики.

- Сидите дома и мойте руки, а не с собачками гуляйте по четыре часа или жарьте шашлыки, - возмущается доктор. - Не ходите по торговым центрам и супермаркетам.

- Эта эпидемия не шутки, не фейк и не заговор масонов. Когда был грипп А1Н1, то не вводился карантин, комендантский час, не закрывались границы и не вводились войска. А сейчас это происходит, - напоминает Оксана Фомина. - Такие меры не могут приниматься многими государствами из-за обычного гриппа с низким уровнем контагиозности и смертности. Государственная машина склонна скорее замалчивать факты во избежание кризиса, а не раздувать панику. И уж если они на это пошли - чрезвычайное положение со всеми вытекающими, - то точно не из-за легкого гриппа.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/767253" frameborder="0"></iframe> Испанская свадьба во время коронавируса.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Коронавирус в Испании: за сутки заразились почти 5 тысяч человек

Жертвами коронавируса в стране стали уже суммарно 1 326 человек (подробности)

Испанцы и итальянцы с балконов аплодируют врачам

Таким флешмобом они благодарят медиков, борющихся с вирусом (подробности)