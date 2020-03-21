21 Март 2020 2020-03-21T15:23:05+03:00

Коронавирус в Испании: за сутки заразились почти 5 тысяч человек Фото: REUTERS

Жертвами коронавируса в стране стали уже суммарно 1 326 человек

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По состоянию на субботу, 21 марта, общее число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в Испании приближается к 25 тысячам, а за минувшие сутки выявили почти 5 тысяч инфицированных. Об этом сообщил в Министерстве здравоохранения страны

Жертвами коронавируса стали 1 326 человек. Только за последние сутки от инфекции погибли 324 человека. В реанимации в тяжелом состоянии сейчас находятся 1 612 больных, выздоровели и выписаны из больниц 2 125 пациентов.

В настоящие время Испания находится на третьем месте в мире по числу заразившихся новым коронавирусом после Китая и Италии.

Напомним, 19 марта число жертв коронавируса в Италии превысило данные по Китаю, а на следующий день в европейской стране был побит печальный рекорд: от COVID-19 скончалось рекордное число человек – 627.

Карта распространения коронавируса

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ИСТОЧНИК KP.RU