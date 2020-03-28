Раввин московской синагоги госпитализирован в Коммунарку с подозрением на коронавирус
Раввин московской синагоги на Большой Бронной Ицхак Коган экстренно госпитализирован в Коммунарку с подозрением на коронавирус.
Предположительно, рав Ицхак мог заразиться covid-19 на праздновании одного из главных еврейских праздников Пурима, которое проходило в его синагоге. До этого времени там гостил другой рав, прибывший из Израиля. Об этом "Интерфаксу" в субботу, 28 марта, сообщил однофамилец раввина, вице-президент Конгресса еврейских религиозных общин и объединений России Зиновий Коган.
Ицхаку Когану 74 года, врачи оценивают его состояние как тяжелое. Также сообщается, что у религиозного деятеля уже взяли анализ, однако результат пока неизвестен.
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ИСТОЧНИК KP.RU