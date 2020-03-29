Трамп заявил, что необходимости в канатине в Нью-Йорке нет

29 Март 2020 2020-03-29T04:48:40+03:00

Дональд Трамп заявил, что не будет вводить карантин в штате Нью-Йорк Фото: REUTERS

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Президент США Дональд Трамп сообщил в своём Twitter, что не станет вводить карантин в штате Нью-Йорк и соседних районах штатов Нью-Джерси и Коннектикут. Он отметил, что в этом нет необходимости.

Трамп также заявил, что вместо карантина федеральные власти призовут ограничить передвижения жителей этих районов,но без введения официального запрета. Такое решение американский лидер принял после консультации с командой специалистов Белого дома по борьбе с коронавирусом и с губернаторами Нью-Йорка, Нью-Джерси и Коннектикута. Трамп поручил Центры по контролю и профилактике заболеваний опубликовать призывы о строгом ограничении передвижений.

Ранее сайт kp.ru https://www.kp.ru/online/news/3814082/, что 28 марта Трамп заявило рассмотрении возможного введения карантина в ряде штатов страны, в частности и в Нью-Йорке в связи с активным распространением коронавируса и увеличением числа заболевших.

ИСТОЧНИК KP.RU