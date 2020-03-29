2020-03-29T08:11:08+03:00
В мире

Джонсон обратился с письмом к нации в связи с коронавирусом»: «Всё будет хуже»

Премьер-министр Великобритании, находящийся на карантине, написал письмо, экземпляры которого доставят в каждый дом страны
Юлия САЛЬНИКОВА
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Британский премьер считает, что пик не пройден, но в итоге стране удастся победить коронавирусБританский премьер считает, что пик не пройден, но в итоге стране удастся победить коронавирусФото: REUTERS
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Жители Великобритании получат письма от премьер-министра Бориса Джонсона в связи с пандемией коронавируса. Сам Джонсон находится в домашней изоляции - у него обнаружен коронавирус. Ранее он выступал с обращением к нации в телеэфире, тогда премьер ввел жесткие меры: запрет на выход из дома (у британцев есть только четыре уважительные причины покидать жилье), запрет на передвижение внутри страны, закрытие магазинов.

Как сообщает The Mirror, Джонсон вновь обратится к нации, но уже в виде письма. Обращение премьера разошлют "в каждый дом" Великобритании. В письме говорится, что ситуация "станет хуже, прежде чем улучшится".

- Мы делаем правильные приготовления, и чем четче мы все будем придерживаться правил, тем меньше жизней будет потеряно и тем быстрее жизнь вернется в нормальное русло,- сказано в обращении.

Премьер поблагодарил медиков и призвал жителей соблюдать правила и изолироваться, чтобы сдержать распространение вируса. Письмо начнут рассылать в воскресенье 29 марта.

Несмотря на запрет, британцы продолжают собираться в парках. В основном, это спортсмены и те, кто выгуливает собак.

ИСТОЧНИК KP.RU

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