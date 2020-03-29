2020-03-29T09:28:04+03:00
Общество

Анита Цой заявила, что Лещенко из-за коронавируса находится в опасной ситуации

Народный артист РСФСР несколько дней находится в больнице в Коммунарке с диагнозом коронавирус
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Певец попал в больницу с пневмониейПевец попал в больницу с пневмониейФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Российская певица Анита Цой заявила, что народный артист РСФСР Лев Лещенко находится в опасном положении в связи с коонавирусом. Диагноз, напомним, ему поставили после тестирования в больнице в Коммунарке, куда он поступил с воспалением легких. Артиста даже пришлось перевести в реанимацию из-за того, что возникли сложности с дыханием на фоне болезни. Однако, медикам удалось стабилизировать состояние пациента, и вскоре Лещенко перевели из реанимации в обычную палату к супруге.

- У Лещенко опасный возраст (артисту 78 лет - прим.ред.). Я надеюсь, что его сберегут наши врачи. Это будет большая потеря, если с ним что-нибудь случится. Лев Валерьянович, все будет хорошо. Самое главное не падать духом и не унывать. Я знаю, что вы очень аккуратный человек. Вы никогда не сделаете хуже своему здоровью, поэтому держитесь,- сказала Цой в эфире телеканала НТВ.

Главврач больницы № 40 Денис Проценко сообщил, что сейчас состояние Льва Лещенко стабильно и он не нуждается в дополнительном кислороде.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Склифосовского число пациентов с коронавирусом достигло 51
Анита Цой заявила, что Лещенко из-за коронавируса находится в опасной ситуации
Возвращающихся из Армении россиян не пустили через границу Грузии
Рошаль рассказал, как не заразиться коронавирусом при походе в магазин
Китайский медик рассказал, как защититься от коронавируса кроме мытья рук и маски
За сутки в больницу в Коммунарке поступили 12 новых пациентов
Джонсон обратился с письмом к нации в связи с коронавирусом»: «Всё будет хуже»
У выгуливающего собак королевы Великобритании лакея обнаружили коронавирус
В США подтвердили первую смерть младенца от коронавируса
Вирусолог спрогнозировал пик распространения коронавируса в России
Жена премьер-министра Канады сообщила, что вылечилась от коронавируса
В Москве 29 марта ожидается перепад температуры в 17 градусов
МОК и Япония определились с новой датой Олимпиады в Токио
Минобороны Японии рассмотрит связь между пуском ракет КНДР и коронавирусом
Солист "Little Big" исполнил на кухне "карантинную" версию своей песни