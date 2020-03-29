Анита Цой заявила, что Лещенко из-за коронавируса находится в опасной ситуации

29 Март 2020 2020-03-29T09:28:04+03:00

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Российская певица Анита Цой заявила, что народный артист РСФСР Лев Лещенко находится в опасном положении в связи с коонавирусом. Диагноз, напомним, ему поставили после тестирования в больнице в Коммунарке, куда он поступил с воспалением легких. Артиста даже пришлось перевести в реанимацию из-за того, что возникли сложности с дыханием на фоне болезни. Однако, медикам удалось стабилизировать состояние пациента, и вскоре Лещенко перевели из реанимации в обычную палату к супруге.

- У Лещенко опасный возраст (артисту 78 лет - прим.ред.). Я надеюсь, что его сберегут наши врачи. Это будет большая потеря, если с ним что-нибудь случится. Лев Валерьянович, все будет хорошо. Самое главное не падать духом и не унывать. Я знаю, что вы очень аккуратный человек. Вы никогда не сделаете хуже своему здоровью, поэтому держитесь,- сказала Цой в эфире телеканала НТВ.

Главврач больницы № 40 Денис Проценко сообщил, что сейчас состояние Льва Лещенко стабильно и он не нуждается в дополнительном кислороде.

ИСТОЧНИК KP.RU