Опасность миновала: Главрач больницы в Коммунарке рассказал, как Льва Лещенко спасают от коронавируса
Известный певец Лев Лещенко уже несколько дней находится в Городской клинической больнице №40 в Комманурке - сюда исполнителя «Дня Победы» и «Прощай» доставили с подозрением на пневмонию. Позже появились сообщения, что у 78-летнего артиста обнаружили коронавирус, что ему стало хуже и врачи подключили Лещенко к аппарату искусственной вентиляции легких.
О состоянии Льва Валерьяновича рассказал главный врач больницы в Комманурке Денис Проценко.
«Лев Валерьянович поступил к нам в стационар с клинико-рентгенологической картиной внебольничной пневмонии, - написал медик на своей странице в соцсетях. - После дообследования была подтверждена короновирусная этиология пневмонии».
По словам Проценко, в первые сутки состояние пациента начало ухудшаться.
Денис Проценко. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
«В первые сутки после поступления состояние пациента ухудшилось - наросла одышка и снизились показатели оксигенации крови. В связи с этим мы продолжили лечение в условиях отделения реанимации».
Специалист говорит, что теперь опасность миновала.
«На сегодняшний день состояние пациента стабильно и он не нуждается в дополнительном кислороде и мы планируем продолжить его лечение в госпитальном отделении».
В своем посте Денис Проценко отметил, что рассказывает о состоянии здоровья Льва Лещенко с его согласия.
Напомним, по состоянию на 26 марта в Москве были выявлены 546 пациентов с коронавирусом. 15 человек уже выписаны. Двое пожилых женщин, у которых был диагностирован COVID-2019, скончались от пневмонии.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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