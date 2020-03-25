Начал задыхаться: Льва Лещенко перевели в реанимацию

78-летний Народный артист РСФСР Лев Лещенко, у которого ранее было диагностировано воспаление легких, а по некоторым данным, подтвержден диагноз коронавирус, переведен в реанимацию. По предварительным данным, певцу стало трудно дышать, он начал задыхаться.

- Это не значит, что ему стало хуже, просто это наиболее подходящее место для проведения плановой процедуры, в которой он нуждается, - сообщил концертный директор артиста Олег Дмитриев.

Такой же версии придерживается и ближайший друг Лещенко Владимир Винокур.

- Учитывая, что у Льва Валерьяновича двустороннее воспаление легких, в таком возрасте может быть недостаток кислорода. Возможно, его перевели в реанимацию временно, а сейчас снова в палату обратно, - осторожно объяснил kp.ru Владимир Натанович. - У меня нет сведений об ухудшении состояния. Не исключено, что и его, и Ирину Павловну (супругу Лещенко. – Ред.) могут временно переводить в реанимацию для проведения необходимых процедур и обратно. Это лечение. Ничего страшного.

Говорят, вскоре после приступа состояние Народного артиста удалось стабилизировать.