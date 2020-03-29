В Склифосовского число пациентов с коронавирусом достигло 51

29 Март 2020 2020-03-29T09:50:12+03:00

В реанимации находятся шесть пациентов с COVID-19

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Директор НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского Сергей Петриков сообщил, что число пациентов с положительным диагнозом коронавирус в их больнице достигло 51. Данные на утро 29 марта он опубликовал на своей странице в фейсбуке.

- Всего пациентов 108 Госпитальное отделение 91 Реанимация 17, из них 5 на ИВЛ (искусственная вентилиция легких), на нИВЛ (неинвазивная вентиляция легких) 1. Положительный COVID - 51, из них в реанимации 6, на ивл 3,- сказано в сообщении.

Днем ранее положительный тест на коронавирус в Склифосовского был у 46 пациентов. За сутки их стало на пять больше.

Врачи НИИ обратились к россиянам с просьбой ответственно отнестись к просьбе властей оставаться дома. Предстоящую неделю объявили нерабочей не для отдыха и пикников, а чтобы снизить рост числа новых случаев заболевания и избежать повторения "итальянской картины", когда за считанные недели число заболевших от десятка увеличилось до тысяч.

За сутки в больницу в Коммунарке попали 12 новых пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU