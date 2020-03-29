2020-03-29T09:50:12+03:00
Общество

В Склифосовского число пациентов с коронавирусом достигло 51

В реанимации находятся шесть пациентов с COVID-19
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments5
Врачи Склифосовского просят россиян оставаться дома Фото: фейсбук Сергей ПетриковВрачи Склифосовского просят россиян оставаться дома Фото: фейсбук Сергей ПетриковФото: facebook.com
Изменить размер текста:

Директор НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского Сергей Петриков сообщил, что число пациентов с положительным диагнозом коронавирус в их больнице достигло 51. Данные на утро 29 марта он опубликовал на своей странице в фейсбуке.

- Всего пациентов 108 Госпитальное отделение 91 Реанимация 17, из них 5 на ИВЛ (искусственная вентилиция легких), на нИВЛ (неинвазивная вентиляция легких) 1. Положительный COVID - 51, из них в реанимации 6, на ивл 3,- сказано в сообщении.

Днем ранее положительный тест на коронавирус в Склифосовского был у 46 пациентов. За сутки их стало на пять больше.

Врачи НИИ обратились к россиянам с просьбой ответственно отнестись к просьбе властей оставаться дома. Предстоящую неделю объявили нерабочей не для отдыха и пикников, а чтобы снизить рост числа новых случаев заболевания и избежать повторения "итальянской картины", когда за считанные недели число заболевших от десятка увеличилось до тысяч.

За сутки в больницу в Коммунарке попали 12 новых пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ивлеева на одиннадцатый день изоляции перечислила плюсы от карантина
В России создали президиум правительства, его возглавил премьер Мишустин
Число поездок в метро Москвы сократилось на 67 процентов из-за коронавируса
В Склифосовского число пациентов с коронавирусом достигло 51
Анита Цой заявила, что Лещенко из-за коронавируса находится в опасной ситуации
Возвращающихся из Армении россиян не пустили через границу Грузии
Рошаль рассказал, как не заразиться коронавирусом при походе в магазин
Китайский медик рассказал, как защититься от коронавируса кроме мытья рук и маски
За сутки в больницу в Коммунарке поступили 12 новых пациентов
Джонсон обратился с письмом к нации в связи с коронавирусом»: «Всё будет хуже»
У выгуливающего собак королевы Великобритании лакея обнаружили коронавирус
В США подтвердили первую смерть младенца от коронавируса
Вирусолог спрогнозировал пик распространения коронавируса в России
Жена премьер-министра Канады сообщила, что вылечилась от коронавируса
В Москве 29 марта ожидается перепад температуры в 17 градусов
МОК и Япония определились с новой датой Олимпиады в Токио
Минобороны Японии рассмотрит связь между пуском ракет КНДР и коронавирусом
Солист "Little Big" исполнил на кухне "карантинную" версию своей песни