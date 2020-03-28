Начались длинные выходные. Москвичи решили, что это каникулы — отправились жарить шашлыки и балдеть в парках

Парк Лианозово — один из самых больших и популярных на северо-востоке города. По выходным сюда съезжаются жители нескольких соседних районов: Бибирево, Алтуфьево, Дегунино Восточное, а то и из Медведково.

Парк не закрыт на карантин. По распоряжению мэра заблокированы входы только на ВДНХ, парках Горького, Сокольники, Зарядье, музеях-заповедниках «Царицыно», «Коломенское», «Кусково». Всего же в столице более 100 парков и особо охраняемых территорий.

Народ устремился в парки, которые почему-то не закрыли вопреки распоряжению.Фото: Александр РОГОЗА

От автобусной остановки к парку направляются сразу несколько семей с детьми. Дети в основном на скейтах, самокатах. Погодка — с опережением на месяц. Солнечно и +15.

С дороги еще не слышно — шум машин перебивает. Но стоит только пересечь ворота парка с большой надписью «Добро пожаловать», как вдруг оказываешься в полной тишине. Это непривычно. Потому что здесь обычно музыка орет из динамиков всякое, дети на площадках вокализируют. Вот и ребятишки, которые от остановки едут на своих самокатах впереди пап и мам, тоже сразу не понимают. Чик и… Вроде и парк тот же самый, что и всегда. Но что-то не так.

Площадки закрыты.Фото: Александр РОГОЗА

«ПРОСТО ПОГУЛЯЕМ»

Идешь дальше, вглубь, и понимаешь, что именно. Все детские площадки и аттракционы перетянуты красно-белыми лентами, а на временных ограждениях висят запрещающие таблички. Также обнесли заборчиками площадки для волейбола и баскетбола. И эстраду с рядами скамеек. И вообще все зоны, где много скамеек. И даже кое-где единичные скамейки выведены из оборота — на них повесили бумажки «Осторожно окрашено».

Киоски, куда обычно выстраиваются очереди за хот-догами, сладкой ватой или мороженкой, тоже все закрыты.

— Ма-а-ам, а где мне играть? — тянет девочка лет десяти, понимая, что любимая горка оказалась за кордоном.

— Просто погуляем, — отзывается мама.

Тут все «просто гуляют». Зашли, дали круг по аллеям и домой.

Хитрый ход?Фото: Александр РОГОЗА

Никто, кстати, по поводу закрытых площадок не возмущается.

Хотя нет… Беседки, где обычно битком, тоже обтянуты лентами. И тут — вижу — подходят к одной четверо. «Синяки» местные, каких на каждом районе можно встретить. Не прям алкаши, но любители поддать. В пакетах бутылочки позвякивают, и они, судя по виду, с утра уже замахнули.

Коли душа просит праздника, можно и через красную ленту перемахнуть!Фото: Александр РОГОЗА

— Ну и где людям сидеть? — возмущается один.

— Развели бардак! — поддерживает второй.

Пока остальные мнутся в нескольких метрах от красно-белых лент, самый смелый приподнимает ограждение и ныряет под ним.

— Айда, — кричит корешам.

Те радостно проделывают тот же фокус.

— В ментовку нас не заберут? — нервно гогочет лысый дядька маленького роста.

Полицейских и охранников в парке, кстати, не видно.

— Попросят уйти — уйдем. Делов-то! — отзываются товарищи. На столике в мгновенье ока появляются бутылки и закусь.

Москвичи устремились на шашлыки.Фото: Александр РОГОЗА

«ТАЩИ БЫСТРЕЕ УГОЛЬ»

Парк «Долгие пруды» — заМКАДная часть Москвы, район Северный, соседствующий с подмосковным Долгопрудным. С парком странность. Главные ворота закрыты. При этом видно, что народ по аллейкам вдалеке бродит. И даже с детьми некоторые. Через ограду перепрыгнули? Или дырку в заборе проделали?

Если пройтись вдоль самих Долгих прудов, куда на днях, кстати, чайки на гнездование прилетели, начинается совсем странное. Вдоль берега — одна сплошная зона барбекю.

Молодой человек несет товарищам уголь для мангала.Фото: Александр РОГОЗА

Кстати, со мной в автобусе от парка Лионозово ехал один тип с раскладным столиком, двумя мешками угля и шампурами в сумке. Я еще подумал: чего это он… А теперь понимаю. На берегу компании сидят через каждые десять метров. Где-то парочки или небольшие семьи с детьми. А где-то целые компании.

— Димка, тащи быстрее уголь, — орет парень лет двадцати пяти в телефонную трубку. — Девчонки кушать хотят.

Кажется, этого Димку я встречаю, когда поднимаюсь с берега к дороге — молодой человек в трениках несется с мешком древесного угля.

Во дворах, кстати, тоже аншлаг. Дети на площадках, мамочки на скамейках большими группами судачат.

В транспорте есть пассажиры.Фото: Андрей АБРАМОВ

ФОТОСЕССИИ И ВЕЛОПРОГУЛКИ

Детские площадки во дворах Сокольников почти все пустые. За редким исключениям можно встретить играющую ребятню. А вот мамочек с колясками на улицах предостаточно. Немало и молодежи, которой ясная погода так и шепчет зайти в супермаркет и взять бутылочку хмельного. Не забыть пакет, в котором можно спрятать тару.

Во дворах жизнь идет своим чередом.Фото: Андрей АБРАМОВ

Детей во дворах много.Фото: Андрей АБРАМОВ

Большинство детских площадок во дворах пусты.Фото: Андрей АБРАМОВ

Преображенская, Стромынка, Русаковская, которые следуют друг за другом каскадом, ничем не отличаются от буднего дня. В меру машин, снуют автобусы и трамваи. Много велосипедистов. Даже парочка бегунов, которые решили подтянуть здоровье вдоль пыльной магистрали.

Парни решили устроить пробежку вдоль пыльной улицы.Фото: Андрей АБРАМОВ

Народу не сидится дома.Фото: Андрей АБРАМОВ

Магазины на Сокольнической площади вымерли. Продавцы секс-шопа, который соседствует с салоном связи, затеяли мытье окон. В азиатском кафе поблизости та же история. Вся торговая улица увешана объявлениями с извинениями за неудобства.

Продавцы секс-шопа и сотовой связи объединились, чтобы помыть общие окна.Фото: Андрей АБРАМОВ

Время наводить чистоту!Фото: Андрей АБРАМОВ

Ныряем в торговый холл, но вход блокирует рослый охранник.

— Куда?

— В зоомагазин!

— Тогда проходите!

На входе у «Макдоналдса» менеджер в латексных перчатках, будто регулировщик, командует толпой. Народ ждет заказа навынос. Рядом на фоне эффектной кирпичной кладки устроили фотосессию девчонки.

Парк Сокольники закрыт со всех сторон, о чем предупреждают гигантские таблички. Народ на велосипедах и самокатах не грустит: вокруг масса тропинок, по которым можно проехаться.

На входе в парк Сокольники кроме предупреждающей таблички еще и грозный охранник.Фото: Андрей АБРАМОВ

Люди выходят на прогулку в маленькими детьми.Фото: Андрей АБРАМОВ

Отправляются на велопрогулки.Фото: Андрей АБРАМОВ

И устраивают фотосесси.Фото: Андрей АБРАМОВ

В НЕЛЮДИМОМ ЛЕСУ ПОЛНО НАРОДУ

На другом конце Москвы в парке Дубки закрыли детские площадки. На забор руководство вывесило благородный предлог: монтаж нового оборудования к летнему сезону. Но рабочих не видно.

В парке Дубки народ играет в волейбол.Фото: Елена ПОПОВА

Пустующим парк не назовешь.Фото: Елена ПОПОВА

Детскую площадку закрыли под предлогом монтажных работ.Фото: Елена ПОПОВА

Но вдоль пруда жизнь кипит: парочки устраивают променад по бульвару. Пожилых меньше: видимо, подействовали разъяснительные беседы, которые старательно проводят силовики с поколением 65+. Жизнь кипит у волейбольной сетки. Компания из 20 человек устроила турнир.

Через дорогу от Дубков гигантский Тимирязевский парк. В обычные дни в лесу не людно. Но в эту субботу только успевай уворачиваться от встречных. Вход не огорожен. На поляне пир горой! Друзья широко отмечают выходные в особо охраняемой природной зоне. Урны забиты до отказу бутылками и кофейными стканчиками.

В Тимирязевском лесу стар и млад.Фото: Елена ПОПОВА

Некоторые улицы все же пусты.Фото: Елена ПОПОВА

Людей пожилого возраста не особо много.Фото: Елена ПОПОВА

В СУПЕРМАРКЕТАХ ПОЛНЫЕ ПОЛКИ, НО НЕТ ЛЮДЕЙ

В московских школах ввели свободное посещение, а потом всех перебросили на дистанционное обучение. Из-за этого много писали про то, что школяры вместо уроков бродят по ТРК. Классный руководитель дочери-девятиклассницы несколько раз присылал сообщения: проследите, чтоб ваши сидели дома.

В магазине хватает покупателей.Фото: Андрей АБРАМОВ

Посетители ТК фотографируют объявление в котором говорится про указ мэра Москвы о приостановке работы сферы услуг.Фото: Андрей АБРАМОВ

На всякий случай в поисках тусовщиков-школяров заглядываю в ближайший ТЦ — «Рио» на Дмитровке. Захожу, а там… Все закрыто. Как и обещали, работает продуктовый — огромный супермаркет «Окей». И аптека. А все остальное перегородили лентами. И еще охранники в каждом проходе стоят. Чтоб народ не прорвался.

Очередь у фастфуда: заказ только навынос.Фото: Андрей АБРАМОВ

Хотя куда там прорываться. Все бутики закрыты. Кинотеатр — тоже. И, естественно, фуд-корт, где обычно зависают школьники. Прошелся по супермаркету. Странное дело — нарушающих режим бабушек-дедушек не вижу. Зато на полках и гречка есть, и макароны. И туалетной бумаги в избытке.

Доставщики еды работают на полную.Фото: Андрей АБРАМОВ

Коронавирусом можно заразиться в общественном месте.Фото: Андрей АБРАМОВ

Табло вдоль дороги напутствуют водителей.Фото: Елена ПОПОВА

Тем временем в поликлиниках.Фото: Елена ПОПОВА

РЕПОРТАЖ ИЗ СОЦСЕТЕЙ

Журналист Антон Красовский опубликовал в своем фейсбуке ролик пустого центра Москвы. Там, где обычно забиты парковки и снует народ, нынче пусто.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/769368" frameborder="0"></iframe> Опустевший центр Москвы.

Пользователи Instagram выкладывают много кадров поливальных машин. Нагнетают, дескать в Москве распыляют химикаты. На самом деле все не так страшно, а наоборот — безопасно. Сайт kp.ru ранее рассказывал, что в столице принялись дезинфицировать дороги.

sova_burumka Сегодня уже не первая поливалка вверх и в стороны вместо на дорогу. Это что, нас мирамистИнят? #карантинкоронавирус #коронавирус#карантинвмоскве#дезинфекция

Много веселых кадров отдыхающих. Кто-то радуется весне и карантину.

_larashum_ А я Люблю Жизнь!!! 28 Марта - отмечаю день карантина в МСК

Другие отправились на шопинг, который сейчас ограничен аптеками, продуктовыми и ритуальными услугами.

ralinasarukhanova Первый выход в ТЦ за продуктами после двух недель самоизоляции.

denjafate Магазины, кафе, рестораны закрывают, а ярмарки из регионов пускают Парадокс! Где карантин? И кому он нужен?

Конечно, никуда без зарядки!

venera_kulikova_msk Москва радует погодой! Загорала сегодня в парке на спорт площадке Размяла свои залежавшиеся косточки! А вы как, со спортом дружите в наши дни? #спорт #мостик #москва #этажизнь

В некоторых районах закрывают детские площадки во дворах.

peredelkino.novosti Ну неужели!!! А то народ подумал, что если сады и школы закрыты, значит это хороший повод погулять на детской площадке!

На карантин это совсем не похоже. Большинство москвичей действительно считают, что им устроили каникулы. Хотя из всех телевизоров и сайтов и врачи, и чиновники просили: давайте будем соблюдать режим самоизоляции, иначе заражение пойдет быстрее. Но нашему человеку все об стенку горохом…

В это время в телефоне звякают новости. Первый умерший от коронавируса в Санкт-Петербурге. Пятый в Москве. Еще одна жертва — в Оренбурге.

В ТЕМУ

Нерабочая неделя в Москве с 28 марта по 5 апреля 2020: что закрыто и что будет работать

Неделя с 28 марта по 5 апреля 2020 объявлена в России нерабочей. Рассказываем, что закрыто и что будет работать в Москве в эти дни (подробности)