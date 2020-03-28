2020-03-28T20:41:58+03:00
Коронавирус Covid-19

Начались длинные выходные. Москвичи решили, что это каникулы — отправились жарить шашлыки и балдеть в парках

Корреспонденты kp.ru посмотрели, как проходит первый день «большого карантина» [фото]
Андрей АБРАМОВkp.ru
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Нерабочую неделю из-за карантина москвичи восприняли как повод для прогулокНерабочую неделю из-за карантина москвичи восприняли как повод для прогулокФото: Андрей АБРАМОВ

Парк Лианозово — один из самых больших и популярных на северо-востоке города. По выходным сюда съезжаются жители нескольких соседних районов: Бибирево, Алтуфьево, Дегунино Восточное, а то и из Медведково.

Парк не закрыт на карантин. По распоряжению мэра заблокированы входы только на ВДНХ, парках Горького, Сокольники, Зарядье, музеях-заповедниках «Царицыно», «Коломенское», «Кусково». Всего же в столице более 100 парков и особо охраняемых территорий.

Народ устремился в парки, которые почему-то не закрыли вопреки распоряжению. Фото: Александр РОГОЗА

Народ устремился в парки, которые почему-то не закрыли вопреки распоряжению.Фото: Александр РОГОЗА

От автобусной остановки к парку направляются сразу несколько семей с детьми. Дети в основном на скейтах, самокатах. Погодка — с опережением на месяц. Солнечно и +15.

С дороги еще не слышно — шум машин перебивает. Но стоит только пересечь ворота парка с большой надписью «Добро пожаловать», как вдруг оказываешься в полной тишине. Это непривычно. Потому что здесь обычно музыка орет из динамиков всякое, дети на площадках вокализируют. Вот и ребятишки, которые от остановки едут на своих самокатах впереди пап и мам, тоже сразу не понимают. Чик и… Вроде и парк тот же самый, что и всегда. Но что-то не так.

Площадки закрыты. Фото: Александр РОГОЗА

Площадки закрыты.Фото: Александр РОГОЗА

«ПРОСТО ПОГУЛЯЕМ»

Идешь дальше, вглубь, и понимаешь, что именно. Все детские площадки и аттракционы перетянуты красно-белыми лентами, а на временных ограждениях висят запрещающие таблички. Также обнесли заборчиками площадки для волейбола и баскетбола. И эстраду с рядами скамеек. И вообще все зоны, где много скамеек. И даже кое-где единичные скамейки выведены из оборота — на них повесили бумажки «Осторожно окрашено».

Киоски, куда обычно выстраиваются очереди за хот-догами, сладкой ватой или мороженкой, тоже все закрыты.

— Ма-а-ам, а где мне играть? — тянет девочка лет десяти, понимая, что любимая горка оказалась за кордоном.

— Просто погуляем, — отзывается мама.

Тут все «просто гуляют». Зашли, дали круг по аллеям и домой.

Хитрый ход? Фото: Александр РОГОЗА

Хитрый ход?Фото: Александр РОГОЗА

Никто, кстати, по поводу закрытых площадок не возмущается.

Хотя нет… Беседки, где обычно битком, тоже обтянуты лентами. И тут — вижу — подходят к одной четверо. «Синяки» местные, каких на каждом районе можно встретить. Не прям алкаши, но любители поддать. В пакетах бутылочки позвякивают, и они, судя по виду, с утра уже замахнули.

Коли душа просит праздника, можно и через красную ленту перемахнуть! Фото: Александр РОГОЗА

Коли душа просит праздника, можно и через красную ленту перемахнуть!Фото: Александр РОГОЗА

— Ну и где людям сидеть? — возмущается один.

— Развели бардак! — поддерживает второй.

Пока остальные мнутся в нескольких метрах от красно-белых лент, самый смелый приподнимает ограждение и ныряет под ним.

— Айда, — кричит корешам.

Те радостно проделывают тот же фокус.

— В ментовку нас не заберут? — нервно гогочет лысый дядька маленького роста.

Полицейских и охранников в парке, кстати, не видно.

— Попросят уйти — уйдем. Делов-то! — отзываются товарищи. На столике в мгновенье ока появляются бутылки и закусь.

Москвичи устремились на шашлыки. Фото: Александр РОГОЗА

Москвичи устремились на шашлыки.Фото: Александр РОГОЗА

«ТАЩИ БЫСТРЕЕ УГОЛЬ»

Парк «Долгие пруды» — заМКАДная часть Москвы, район Северный, соседствующий с подмосковным Долгопрудным. С парком странность. Главные ворота закрыты. При этом видно, что народ по аллейкам вдалеке бродит. И даже с детьми некоторые. Через ограду перепрыгнули? Или дырку в заборе проделали?

Если пройтись вдоль самих Долгих прудов, куда на днях, кстати, чайки на гнездование прилетели, начинается совсем странное. Вдоль берега — одна сплошная зона барбекю.

Молодой человек несет товарищам уголь для мангала. Фото: Александр РОГОЗА

Молодой человек несет товарищам уголь для мангала.Фото: Александр РОГОЗА

Кстати, со мной в автобусе от парка Лионозово ехал один тип с раскладным столиком, двумя мешками угля и шампурами в сумке. Я еще подумал: чего это он… А теперь понимаю. На берегу компании сидят через каждые десять метров. Где-то парочки или небольшие семьи с детьми. А где-то целые компании.

— Димка, тащи быстрее уголь, — орет парень лет двадцати пяти в телефонную трубку. — Девчонки кушать хотят.

Кажется, этого Димку я встречаю, когда поднимаюсь с берега к дороге — молодой человек в трениках несется с мешком древесного угля.

Во дворах, кстати, тоже аншлаг. Дети на площадках, мамочки на скамейках большими группами судачат.

В транспорте есть пассажиры. Фото: Андрей АБРАМОВ

В транспорте есть пассажиры.Фото: Андрей АБРАМОВ

ФОТОСЕССИИ И ВЕЛОПРОГУЛКИ

Детские площадки во дворах Сокольников почти все пустые. За редким исключениям можно встретить играющую ребятню. А вот мамочек с колясками на улицах предостаточно. Немало и молодежи, которой ясная погода так и шепчет зайти в супермаркет и взять бутылочку хмельного. Не забыть пакет, в котором можно спрятать тару.

Во дворах жизнь идет своим чередом. Фото: Андрей АБРАМОВ

Во дворах жизнь идет своим чередом.Фото: Андрей АБРАМОВ

Детей во дворах много. Фото: Андрей АБРАМОВ

Детей во дворах много.Фото: Андрей АБРАМОВ

Большинство детских площадок во дворах пусты. Фото: Андрей АБРАМОВ

Большинство детских площадок во дворах пусты.Фото: Андрей АБРАМОВ

Преображенская, Стромынка, Русаковская, которые следуют друг за другом каскадом, ничем не отличаются от буднего дня. В меру машин, снуют автобусы и трамваи. Много велосипедистов. Даже парочка бегунов, которые решили подтянуть здоровье вдоль пыльной магистрали.

Парни решили устроить пробежку вдоль пыльной улицы. Фото: Андрей АБРАМОВ

Парни решили устроить пробежку вдоль пыльной улицы.Фото: Андрей АБРАМОВ

Народу не сидится дома. Фото: Андрей АБРАМОВ

Народу не сидится дома.Фото: Андрей АБРАМОВ

Магазины на Сокольнической площади вымерли. Продавцы секс-шопа, который соседствует с салоном связи, затеяли мытье окон. В азиатском кафе поблизости та же история. Вся торговая улица увешана объявлениями с извинениями за неудобства.

Продавцы секс-шопа и сотовой связи объединились, чтобы помыть общие окна. Фото: Андрей АБРАМОВ

Продавцы секс-шопа и сотовой связи объединились, чтобы помыть общие окна.Фото: Андрей АБРАМОВ

Время наводить чистоту! Фото: Андрей АБРАМОВ

Время наводить чистоту!Фото: Андрей АБРАМОВ

Ныряем в торговый холл, но вход блокирует рослый охранник.

— Куда?

— В зоомагазин!

— Тогда проходите!

На входе у «Макдоналдса» менеджер в латексных перчатках, будто регулировщик, командует толпой. Народ ждет заказа навынос. Рядом на фоне эффектной кирпичной кладки устроили фотосессию девчонки.

Парк Сокольники закрыт со всех сторон, о чем предупреждают гигантские таблички. Народ на велосипедах и самокатах не грустит: вокруг масса тропинок, по которым можно проехаться.

На входе в парк Сокольники кроме предупреждающей таблички еще и грозный охранник. Фото: Андрей АБРАМОВ

На входе в парк Сокольники кроме предупреждающей таблички еще и грозный охранник.Фото: Андрей АБРАМОВ

Люди выходят на прогулку в маленькими детьми. Фото: Андрей АБРАМОВ

Люди выходят на прогулку в маленькими детьми.Фото: Андрей АБРАМОВ

Отправляются на велопрогулки. Фото: Андрей АБРАМОВ

Отправляются на велопрогулки.Фото: Андрей АБРАМОВ

И устраивают фотосесси. Фото: Андрей АБРАМОВ

И устраивают фотосесси.Фото: Андрей АБРАМОВ

В НЕЛЮДИМОМ ЛЕСУ ПОЛНО НАРОДУ

На другом конце Москвы в парке Дубки закрыли детские площадки. На забор руководство вывесило благородный предлог: монтаж нового оборудования к летнему сезону. Но рабочих не видно.

В парке Дубки народ играет в волейбол. Фото: Елена ПОПОВА

В парке Дубки народ играет в волейбол.Фото: Елена ПОПОВА

Пустующим парк не назовешь. Фото: Елена ПОПОВА

Пустующим парк не назовешь.Фото: Елена ПОПОВА

Детскую площадку закрыли под предлогом монтажных работ. Фото: Елена ПОПОВА

Детскую площадку закрыли под предлогом монтажных работ.Фото: Елена ПОПОВА

Но вдоль пруда жизнь кипит: парочки устраивают променад по бульвару. Пожилых меньше: видимо, подействовали разъяснительные беседы, которые старательно проводят силовики с поколением 65+. Жизнь кипит у волейбольной сетки. Компания из 20 человек устроила турнир.

Через дорогу от Дубков гигантский Тимирязевский парк. В обычные дни в лесу не людно. Но в эту субботу только успевай уворачиваться от встречных. Вход не огорожен. На поляне пир горой! Друзья широко отмечают выходные в особо охраняемой природной зоне. Урны забиты до отказу бутылками и кофейными стканчиками.

В Тимирязевском лесу стар и млад. Фото: Елена ПОПОВА

В Тимирязевском лесу стар и млад.Фото: Елена ПОПОВА

Некоторые улицы все же пусты. Фото: Елена ПОПОВА

Некоторые улицы все же пусты.Фото: Елена ПОПОВА

Людей пожилого возраста не особо много. Фото: Елена ПОПОВА

Людей пожилого возраста не особо много.Фото: Елена ПОПОВА

В СУПЕРМАРКЕТАХ ПОЛНЫЕ ПОЛКИ, НО НЕТ ЛЮДЕЙ

В московских школах ввели свободное посещение, а потом всех перебросили на дистанционное обучение. Из-за этого много писали про то, что школяры вместо уроков бродят по ТРК. Классный руководитель дочери-девятиклассницы несколько раз присылал сообщения: проследите, чтоб ваши сидели дома.

В магазине хватает покупателей. Фото: Андрей АБРАМОВ

В магазине хватает покупателей.Фото: Андрей АБРАМОВ

Посетители ТК фотографируют объявление в котором говорится про указ мэра Москвы о приостановке работы сферы услуг. Фото: Андрей АБРАМОВ

Посетители ТК фотографируют объявление в котором говорится про указ мэра Москвы о приостановке работы сферы услуг.Фото: Андрей АБРАМОВ

На всякий случай в поисках тусовщиков-школяров заглядываю в ближайший ТЦ — «Рио» на Дмитровке. Захожу, а там… Все закрыто. Как и обещали, работает продуктовый — огромный супермаркет «Окей». И аптека. А все остальное перегородили лентами. И еще охранники в каждом проходе стоят. Чтоб народ не прорвался.

Очередь у фастфуда: заказ только навынос. Фото: Андрей АБРАМОВ

Очередь у фастфуда: заказ только навынос.Фото: Андрей АБРАМОВ

Хотя куда там прорываться. Все бутики закрыты. Кинотеатр — тоже. И, естественно, фуд-корт, где обычно зависают школьники. Прошелся по супермаркету. Странное дело — нарушающих режим бабушек-дедушек не вижу. Зато на полках и гречка есть, и макароны. И туалетной бумаги в избытке.

Доставщики еды работают на полную. Фото: Андрей АБРАМОВ

Доставщики еды работают на полную.Фото: Андрей АБРАМОВ

Коронавирусом можно заразиться в общественном месте. Фото: Андрей АБРАМОВ

Коронавирусом можно заразиться в общественном месте.Фото: Андрей АБРАМОВ

Табло вдоль дороги напутствуют водителей. Фото: Елена ПОПОВА

Табло вдоль дороги напутствуют водителей.Фото: Елена ПОПОВА

Тем временем в поликлиниках. Фото: Елена ПОПОВА

Тем временем в поликлиниках.Фото: Елена ПОПОВА

РЕПОРТАЖ ИЗ СОЦСЕТЕЙ

Журналист Антон Красовский опубликовал в своем фейсбуке ролик пустого центра Москвы. Там, где обычно забиты парковки и снует народ, нынче пусто.

Опустевший центр Москвы.

Пользователи Instagram выкладывают много кадров поливальных машин. Нагнетают, дескать в Москве распыляют химикаты. На самом деле все не так страшно, а наоборот — безопасно. Сайт kp.ru ранее рассказывал, что в столице принялись дезинфицировать дороги.

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Сегодня уже не первая поливалка вверх и в стороны вместо на дорогу. Это что, нас мирамистИнят? #карантинкоронавирус #коронавирус#карантинвмоскве#дезинфекция
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Много веселых кадров отдыхающих. Кто-то радуется весне и карантину.

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А я Люблю Жизнь!!! 28 Марта - отмечаю день карантина в МСК
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Другие отправились на шопинг, который сейчас ограничен аптеками, продуктовыми и ритуальными услугами.

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Первый выход в ТЦ за продуктами после двух недель самоизоляции.
14 отметок «Нравится»None комментариевInstagram
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Магазины, кафе, рестораны закрывают, а ярмарки из регионов пускают Парадокс! Где карантин? И кому он нужен?
12 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Конечно, никуда без зарядки!

venera_kulikova_mskvenera_kulikova_msk
Москва радует погодой! Загорала сегодня в парке на спорт площадке Размяла свои залежавшиеся косточки! А вы как, со спортом дружите в наши дни? #спорт #мостик #москва #этажизнь
19 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

В некоторых районах закрывают детские площадки во дворах.

peredelkino.novostiperedelkino.novosti
Ну неужели!!! А то народ подумал, что если сады и школы закрыты, значит это хороший повод погулять на детской площадке!
135 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

На карантин это совсем не похоже. Большинство москвичей действительно считают, что им устроили каникулы. Хотя из всех телевизоров и сайтов и врачи, и чиновники просили: давайте будем соблюдать режим самоизоляции, иначе заражение пойдет быстрее. Но нашему человеку все об стенку горохом…

В это время в телефоне звякают новости. Первый умерший от коронавируса в Санкт-Петербурге. Пятый в Москве. Еще одна жертва — в Оренбурге.

В ТЕМУ

Нерабочая неделя в Москве с 28 марта по 5 апреля 2020: что закрыто и что будет работать

Неделя с 28 марта по 5 апреля 2020 объявлена в России нерабочей. Рассказываем, что закрыто и что будет работать в Москве в эти дни (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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