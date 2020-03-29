Число поездок в метро Москвы сократилось на 67 процентов из-за коронавируса

29 Март 2020 2020-03-29T10:32:15+03:00

Призыв сидеть дома, подействовал и на автомобилистов - на дорогах столицы стало на 67 процентов свободнее, чем три недели назад

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Москвичи остаются дома - об этом говорят цифры ежедневной аналитики Департамента транспорта столицы. Напомним, в связи с пандемией коронавируса пожилых граждан, поскольку они в группе риска, попросили не выходить из дома без острой необходимости. Приказом мэра Москвы, эта группа пассажиров временно ограничена в праве на бесплатный проезд. Остальных также попросили следовать рекомендации оставаться дома. Изоляция поможет избежать скачка новых случаев заболевания, а значит, снизит нагрузку на врачей и предотвратит повторение ситуации как в Италии.

- Дороги в Москве в субботу были свободнее на -67% чем 3 недели назад,- сказано в сообщении Департамента в соцсетях. Данные на 22.00 субботы 28 марта.

Наибольшее сокращение пассажиропотока замечено в метро - минус 67 процентов от прежнего числа. Наземным транспортом пользоваться стали вдвое реже - сокращение потока пассажиров на 55 процентов.

А вот от такси и каршеринга отказываются меньше всего: сокращение всего на 42 и 36 процентов соответственно.

- Личные авто сокращениена 27% от общего количества, из Москвы в Область всего выехало и не вернулось за пятницу и субботу около 1,1 млн.машин,- сказано в сообщении Департамента.

ИСТОЧНИК KP.RU