2020-03-29T11:27:17+03:00
Общество

В России за сутки умерли четверо пациентов с диагнозом коронавирус

Двое погибших находились на лечении в Москве
Юлия САЛЬНИКОВА
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Общее число погибших от коронавируса в России достигло восьмиОбщее число погибших от коронавируса в России достигло восьмиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В России число погибших пациентов с коронавирусом за последние сутки 28 марта увеличилось на четыре. Два летальных случая произошли в Москве, по одному- в Санкт-Петербурге и Оренбургской области.

- Общее количество летальных случаев за весь период в России — восемь,- сказано в сообщении оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

По результатам лабораторного тестирования коронавирус впервые подтвержден за минувшие стуки у 270 пациентов, итого общее число инфицированных в России достигло 1534 человека. Больше 1000 - в Москве. Заражаются не только пожилые люди: возрастной разброс пациентов с подтвержденным 28 марта диагнозом - от 18 до 65 лет. Из них 13 детей и 32 человека пенсионеров.

Однако, меры, принятые властями, начинают работать. Предстоящая неделя объявлена президентом Владимиром Путиным нерабочей. В разных городах страны люди уже ограничили выход из дома, в режиме изоляции находятся и звезды, которые также призывают через социальные сети соблюдать правила и по возможности не покидать жилье.

ИСТОЧНИК KP.RU

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