Собянин о первом нерабочем дне в Москве: В целом механизм социального дистанцирования начал работать

В Москве начались длинные выходные, которые должны сократить распространение коронавирусной инфекции. В целом механизм социального дистанцирования начал работать. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в личном блоге.

"Суббота, 28 марта 2020 г., первый из девяти дней, который большинство москвичей должны провести дома.

Разумеется, по первому дню делать окончательные выводы рано, но в целом механизм социального дистанцирования начал работать.

В Москве закрылись 14,9 тыс. предприятий общественного питания и более 40 тыс. магазинов. Проверяющие обнаружили всего несколько сотен точек, которые были открыты, ссылаясь на то, что не попадают под запрет. Благодарю московский бизнес за дисциплину и ответственность в это сложное время.

Большинство москвичей также прислушались к рекомендациям властей и остались дома, за что им огромное спасибо.

Стремительное сокращение объемов перевозок в московском транспорте говорит само за себя. По сравнению с «обычной» субботой количество пассажиров метро сократилось в три раза, наземного транспорта – вдвое.

В городские парки пришли всего 52 тысячи человек. Ничтожно мало по сравнению с «обычной» весенней субботой. Тем не менее, довольно часто можно было увидеть такую картину.

На природных территориях, а они составляют почти половину территории города, нередко можно было увидеть веселые компании, шашлыки.

«Проехала через Москву, и мне больно. … Идут три подруги — и вместе, не зная, есть ли у них вирус или нет. Но нельзя так. Нужно соблюдать дистанцию 2 метра», — прислушайтесь к этим словам представителя ВОЗ Мелиты Вуйнович.

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В любом общественном месте мы должны вести себя, как в очереди у банкомата, где считается неприличным подходить слишком близко и заглядывать соседу через плечо. Безопасная дистанция – 1,5-2 метра друг от друга.

И, конечно, самое важное сейчас – соблюдение домашнего режима пожилыми людьми.

По данным геотаргетинга мобильных телефонов, две трети пожилых абонентов (65+) ведут себя ответственно и не выходят из дома.

Но около 20% москвичей в возрасте 65+ совершили большие поездки.

Дорогие мои, вы – в группе риска и своими поездками создаете огромную опасность, прежде всего, для самих себя.

Ситуация с распространением коронавируса перешла в новую стадию. Зафиксировано уже больше тысячи случаев заболевания по Москве. Не застрахован никто. Пример несчастных итальянских и испанских городов, того же Нью-Йорка, где ежедневно умирают десятки и сотни человек, у всех перед глазами.

Прошу вас, берегите себя. Всю ближайшую неделю вам и всем остальным москвичам надо оставаться дома. А если вы все же находитесь на улице или в магазине – соблюдайте безопасную дистанцию.

Настоятельно рекомендую работающим магазинам и аптекам, где это возможно, - сделать специальную разметку для посетителей, чтобы им проще было выдерживать дистанцию друг от друга в 1,5-2 метра. Проявите ответственность - помогите гражданам соблюдать эту дистанцию.

От выполнения этих простых правил сегодня зависит здоровье, а может и жизнь ваша и ваших близких".

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