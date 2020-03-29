Власти Китая заявили об остановке эпидемии коронавируса в стране

29 Март 2020 2020-03-29T14:00:24+03:00

Китайцы возвращаются к нормальной жизни спустя почти три месяца с момента начала эпидемии Фото: REUTERS

За последнюю неделю зафиксировано 313 случаев завоза инфекции в КНР и всего шесть случаев внутренней передачи

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Китаю понадобилось около трех месяцев, чтобы остановить распространение коронавируса. Впервые заболевание, которое изначально называли "новой формой вирусной пневмонии", обнаружили у пациентов в конце 2019 года.

Теперь в Китае говорят об остановке внутреннего распространения инфекции. Такое заявление сделал официальный представитель государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР Ми Фэн.

Он сообщил, что за неделю в Китае зафиксировано 313 случаев завоза коронавируса и только шесть случаев передачи от человека к человеку. Это значит, что "внутренняя передача в основном была остановлена».

За последние сутки, 28 марта, положительных тестов на COVID-19 было 45 (все кроме одного завозные), тогда как в предыдущий день - 54.

- В Китае уже накоплено в общей сложности 693 случая, поступающих из-за рубежа, что означает, что вероятность нового витка инфекций остается относительно большой,- приводит слова Фэна Reuters.

Китайская провинция Хубэй стала эпицентром распространения коронавируса. Но в связи с сокращением новых случаев заболевания, власти с 29 марта вновь запускают туда внутренние рейсы. Полеты в Ухань планируется возобновить с 8 апреля, сообщает CNN.

Из-за опасений по поводу второй волны коронавируса, власти Китая с 28 марта временно приостановили въезд в КНР для иностранцев.

ИСТОЧНИК KP.RU