Власти Китая заявили об остановке эпидемии коронавируса в стране
Китаю понадобилось около трех месяцев, чтобы остановить распространение коронавируса. Впервые заболевание, которое изначально называли "новой формой вирусной пневмонии", обнаружили у пациентов в конце 2019 года.
Теперь в Китае говорят об остановке внутреннего распространения инфекции. Такое заявление сделал официальный представитель государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР Ми Фэн.
Он сообщил, что за неделю в Китае зафиксировано 313 случаев завоза коронавируса и только шесть случаев передачи от человека к человеку. Это значит, что "внутренняя передача в основном была остановлена».
За последние сутки, 28 марта, положительных тестов на COVID-19 было 45 (все кроме одного завозные), тогда как в предыдущий день - 54.
- В Китае уже накоплено в общей сложности 693 случая, поступающих из-за рубежа, что означает, что вероятность нового витка инфекций остается относительно большой,- приводит слова Фэна Reuters.
Китайская провинция Хубэй стала эпицентром распространения коронавируса. Но в связи с сокращением новых случаев заболевания, власти с 29 марта вновь запускают туда внутренние рейсы. Полеты в Ухань планируется возобновить с 8 апреля, сообщает CNN.
Из-за опасений по поводу второй волны коронавируса, власти Китая с 28 марта временно приостановили въезд в КНР для иностранцев.
ИСТОЧНИК KP.RU