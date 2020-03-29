Ученые назвали температуру, при которой активируется коронавирус
Ученые Университета Гонконга выяснили при какой температуре коронавирус активнее всего.
Согласно данным специалистов, инфекция COVID-19 может сохранять довольно высокий уровень активности в течение долгого времени. Благоприятной температурой для вируса считается около четырех градусов, сообщается на портале medRxiv.
Важным для увеличения активности коронавируса является фактор дезинфекции, а точнее полное ее отсутствие. Угасать вирус начинает примерно через 14 дней.
Также учены установили, что SARS-CoV-2 не выдерживает высоких температур, а при 70 градусах Цельсия дезактивируется в всего за пять минут.
Жить на поверхностях различных предметов, одежде, телефонах коронавирус может по-разному. Например, на бумаге инфекции не будет через три часа, а на вещах из гардероба и обработанном дереве способен продержаться до двух дней, на стекле - до четырех дней, а на пластике - до семи.
Ученые предупреждают, что вирус может находиться на внешней поверхности медицинских масок до семи дней. В связи с специалисты призывают уделять особое внимание своему здоровью и дезинфекции.
ИСТОЧНИК KP.RU