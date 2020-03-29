2020-03-29T15:38:19+03:00
Коронавирус Covid-19

Ученые назвали температуру, при которой активируется коронавирус

COVID-19 остается высокостабильным в течение долгого времени
Юлия Кекова
Поделиться:
Комментарии: comments1
Ученые сделали новые открытияУченые сделали новые открытияФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Ученые Университета Гонконга выяснили при какой температуре коронавирус активнее всего.

Согласно данным специалистов, инфекция COVID-19 может сохранять довольно высокий уровень активности в течение долгого времени. Благоприятной температурой для вируса считается около четырех градусов, сообщается на портале medRxiv.

Важным для увеличения активности коронавируса является фактор дезинфекции, а точнее полное ее отсутствие. Угасать вирус начинает примерно через 14 дней.

Также учены установили, что SARS-CoV-2 не выдерживает высоких температур, а при 70 градусах Цельсия дезактивируется в всего за пять минут.

Жить на поверхностях различных предметов, одежде, телефонах коронавирус может по-разному. Например, на бумаге инфекции не будет через три часа, а на вещах из гардероба и обработанном дереве способен продержаться до двух дней, на стекле - до четырех дней, а на пластике - до семи.

Ученые предупреждают, что вирус может находиться на внешней поверхности медицинских масок до семи дней. В связи с специалисты призывают уделять особое внимание своему здоровью и дезинфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Главный раввин России призвал иудеев ежедневно молиться онлайн о прекращении пандемии
Ученые назвали температуру, при которой активируется коронавирус
В России с 1 апреля семьи с детьми до трех лет получат по 5 тысяч рублей
От коронавируса умерла двоюродная сестра испанского короля Филиппа VI Мария Тереза
Захарова рассказала о попытках богатых эмигрантов вернуться в Россию из-за коронавируса
В ВОЗ начали проверять эффективность способов лечения коронавируса на пациентах из Норвегии
Власти Китая заявили об остановке эпидемии коронавируса в стране
В посольстве рассказали, как россиянам попасть в Стамбул для вылета домой
Умер польский композитор Кшиштоф Пендерецкий, автор музыки к "Твин Пикс" Дэвида Линча
Патриарх Кирилл призвал россиян воздержаться от похода в храмы из-за коронавируса
В США шесть человек пострадали в результате торнадо
Число рейсов самолетов в мире сократилось больше чем в 2,5 раза из-за коронавируса