29 Март 2020 2020-03-29T16:26:57+03:00

Указ об этом появился на сайте кабмина

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Андрея Липова главой Роскомнадзора. Об этом стало известно 29 марта из распоряжения правительства.

- Назначить Липова Андрея Юрьевича руководителем Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, - говориться в документе.

До Липова ведомством руководил Александр Жаров. Его Мишустин освободил от должности по личной инициативе Жарова.

Также накануне согласно Указу глав государства Владимира Путина Липова 28 марта освободили от должности начальника управления президента РФ по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи.

ИСТОЧНИК KP.RU