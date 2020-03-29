2020-03-29T16:32:06+03:00
Коронавирус Covid-19

Ученые сказали, есть ли "мягкая" версия коронавируса

Специалисты оценивали заболевание исходя из темпов его мутации
Юлия Кекова
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Коронавирус мутирует настолько медленно, что его штаммы между собой очень похожиКоронавирус мутирует настолько медленно, что его штаммы между собой очень похожиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Ученые выяснили, существует ли более "мягкая" версия коронавируса. Подразумевается, что при заболевании будут более легкие симптомы.

Профессор кафедры медицины и инфекционных заболеваний Калифорнийского университета в Сан-Франциско Чарльз Чиу совместно с коллегами проанализировал восемь штаммов СЩМШВ-19. Благодаря проделанной работе удалось установить скорость мутации, сообщает USA Today.

- Коронавирус мутирует настолько медленно, что его штаммы между собой очень похожи, - сказал профессор.

Ученые отмечают, что SARS-CoV-2 мутирует в 8-10 раз медленнее вирусов гриппа и ОРВИ. В настоящее время специалисты зафиксировали всего 11 изменений в спаренных основаниях в базе из 30 тысяч нуклеотидных пар.

Из этих данных следует, что симптомы и тяжесть протекания инфекции в организме человека не зависят от его штамма. Различия в течении болезни у разных пациентов связаны с только из-за разницы состояния здоровья, в частности и иммунитета. Отсюда следует, что наиболее "мягкой версии" коронавируса, скорее всего, не существует.

ИСТОЧНИК KP.RU

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