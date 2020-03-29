2020-03-29T19:25:07+03:00
Коронавирус Covid-19

Российские телеканалы объединились, чтобы удержать зрителей дома

Впервые в жизни конкуренты рекламируют передачи друг друга [видео]
Юлия Кекова
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#сидимдома#сидимдомаФото: Shutterstock
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Российские телеканалы объединились, чтобы удержать зрителей дома из-за распространения коронавируса в стране.

Согласно Указу президента предстоящая неделя объявлена нерабочей. Гражданам рекомендовано не выходить на улицу без необходимости.

Чтобы не скучать сидя на карантине, 17 российских телеканалов объединились и впервые выпустили общий ролик. Они рекламируют передачи друг друга для того, чтобы удержать россиян дома и сказать - смотрите все, что хотите, только #оставайсядома. Об этом сообщается на странице НТВ в Фейсбуке.

Звезды телепередач, сериалов и развлекательных программ записали видеообращения на на телефоны из дома. В них они перечисляют, которые можно смотреть по телевидению и сохранить свое здоровье благодаря самоизоляции.

Кто принял участие в акции:

- Дмитрий Борисов (Первый)

- Вадим Такменев (НТВ)

- Дмитрий Губерниев (Матч ТВ)

- Регина Тодоренко (Пятница)

- Илья Соболев (ТНТ4)

- Гарик Харламов (ТНТ)

- Птаха (ТВ3)

- Подозрительная сова (2х2)

- Мила Сивацкая (Супер)

- Сергей Светлаков (СТС)

- Пётр Рыков (Dомашний)

- Макс Голополосов (Че!)

- Лиза Арзамасова (СТС Love)

- Коржик, Компот и Карамелька (СТС Kids)

- Юрий Стоянов (Россия 1)

- Михаил Зеленский (Россия-Культура)

- Дмитрий Щугорев (Россия 24)

17 российских телеканалов объединились и стали частью масштабной акции #оставайсядома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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