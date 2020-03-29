Российские телеканалы объединились, чтобы удержать зрителей дома
Российские телеканалы объединились, чтобы удержать зрителей дома из-за распространения коронавируса в стране.
Согласно Указу президента предстоящая неделя объявлена нерабочей. Гражданам рекомендовано не выходить на улицу без необходимости.
Чтобы не скучать сидя на карантине, 17 российских телеканалов объединились и впервые выпустили общий ролик. Они рекламируют передачи друг друга для того, чтобы удержать россиян дома и сказать - смотрите все, что хотите, только #оставайсядома. Об этом сообщается на странице НТВ в Фейсбуке.
Звезды телепередач, сериалов и развлекательных программ записали видеообращения на на телефоны из дома. В них они перечисляют, которые можно смотреть по телевидению и сохранить свое здоровье благодаря самоизоляции.
Кто принял участие в акции:
- Дмитрий Борисов (Первый)
- Вадим Такменев (НТВ)
- Дмитрий Губерниев (Матч ТВ)
- Регина Тодоренко (Пятница)
- Илья Соболев (ТНТ4)
- Гарик Харламов (ТНТ)
- Птаха (ТВ3)
- Подозрительная сова (2х2)
- Мила Сивацкая (Супер)
- Сергей Светлаков (СТС)
- Пётр Рыков (Dомашний)
- Макс Голополосов (Че!)
- Лиза Арзамасова (СТС Love)
- Коржик, Компот и Карамелька (СТС Kids)
- Юрий Стоянов (Россия 1)
- Михаил Зеленский (Россия-Культура)
- Дмитрий Щугорев (Россия 24)
17 российских телеканалов объединились и стали частью масштабной акции #оставайсядома.
ИСТОЧНИК KP.RU