В Роспотребнадзоре объяснили, как использовать многоразовые маски
Медицинские маски во время пандемии коронавируса во всем мире становятся одним из самых востребованных товаров. А, поскольку не во всех аптеках эта позиция всегда есть в наличии, россияне закупаются тканевыми масками. В Роспотребнадзоре напоминают, что эти изделия не являются медицинскими и эффективны только в сочетании с другими средствами и способами защиты - мытье рук, дезинфекция предметов, дистанция.
По данным исследователей тканевая маска защищает на 20 процентов, а медицинская способна защищать на 80 процентов за счет того, что материал маски обработан специальным веществом, которое не дает частицам приникнуть внутрь. Поэтому такую маску нельзя стирать и использовать повторно. А вот многоразовую, наоборот, стирать нужно:
- Многоразовые маски использовать повторно можно только после обработки. В домашних условиях маску нужно выстирать с мылом или моющим средством, затем обработать с помощью парогенератора или утюга с функцией подачи пара. После обработки маска не должна оставаться влажной, поэтому в конце её необходимо прогладить горячим утюгом, уже без функции подачи пара,- сообщили в Роспотребнадзоре.
Маски стоит носить в местах скопления людей, общественном транспорте или магазине. Особенно важно использовать маску тем, кто уже заболел.
Графика: Роспотребнадзор
Раньше считалось, что коронавирус "щадит" молодежь и детей, но это совсем не так. Пример - Москва: среди всех заболевших 46 процентов - в возрасте от 35 до 64 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU