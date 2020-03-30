В Роспотребнадзоре объяснили, как использовать многоразовые маски

30 Март 2020 2020-03-30T07:47:44+03:00

Медицинские маски нельзя стирать из-за того, что они обработаны специальным составом, смыв который мы можем потерять все функции защиты маски Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Медицинские маски во время пандемии коронавируса во всем мире становятся одним из самых востребованных товаров. А, поскольку не во всех аптеках эта позиция всегда есть в наличии, россияне закупаются тканевыми масками. В Роспотребнадзоре напоминают, что эти изделия не являются медицинскими и эффективны только в сочетании с другими средствами и способами защиты - мытье рук, дезинфекция предметов, дистанция.

По данным исследователей тканевая маска защищает на 20 процентов, а медицинская способна защищать на 80 процентов за счет того, что материал маски обработан специальным веществом, которое не дает частицам приникнуть внутрь. Поэтому такую маску нельзя стирать и использовать повторно. А вот многоразовую, наоборот, стирать нужно:

- Многоразовые маски использовать повторно можно только после обработки. В домашних условиях маску нужно выстирать с мылом или моющим средством, затем обработать с помощью парогенератора или утюга с функцией подачи пара. После обработки маска не должна оставаться влажной, поэтому в конце её необходимо прогладить горячим утюгом, уже без функции подачи пара,- сообщили в Роспотребнадзоре.

Маски стоит носить в местах скопления людей, общественном транспорте или магазине. Особенно важно использовать маску тем, кто уже заболел.

Графика: Роспотребнадзор

Раньше считалось, что коронавирус "щадит" молодежь и детей, но это совсем не так. Пример - Москва: среди всех заболевших 46 процентов - в возрасте от 35 до 64 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU