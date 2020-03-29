Правда ли, что россияне уже переболели коронавирусом до того, как это стало эпидемией

Этот вопрос будоражит умы десятков тысяч россиян. Многие из нас в конце прошлого – начале этого года переболели очень тяжелым ОРВИ. Много дней держалась высоченная температура, была слабость, головная боль, кашель. У одной знакомой врачи обнаружили некие изменения в легких, которые никак не смогли объяснить. В общем, все это очень похоже на то, как теперь описывают симптомы коронавирусной инфекции COVID-19. А ведь первые случаи заболевания в то время только-только начали фиксировать в китайском Ухане. Естественно, все это складывается в стройную логическую цепочку: вирус их Уханя в считанные дни мог добраться хоть до Москвы, хоть до Санкт-Петербурга – туристы их Поднебесной ведь тогда путешествовали свободно, и было их в России, как обычно, очень много. Теоретически, они могли завезти коронавирус к нам, а мы – переболеть им в не слишком тяжелой форме. А это дает надежду, что у многих из нас – иммунитет, так как организм, переболев, научился противодействовать вирусу.

Одна проблема: эпидемиологи, вирусологи категорически против этой обнадеживающей версии. Буквально готовы на повышенные тона переходить, когда их об этом спрашивают.

Задали такой вопрос и представителю российского отделения ВОЗ Мелите Вуйнович - одному из самых компетентных спикеров по теме COVID-19. Происходило все на видео-форуме «Следующие 20 лет «Коронавирус». Очевидно, эксперта вопрос задел за живое:

- Я очень удивляюсь, что люди всегда думают, что прочитав три статьи, даже научные, станут экспертами в какой-то теме. Это как если бы я сказала, я сейчас строю дому, знаю немного математики, поэтому я инженер и архитектор мне не нужен. Потом этот дом рухнет. Если никого внутри нет, ну, нормально. То же и в медицине.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/767827" frameborder="0"></iframe> Профилактика коронавируса: 10 советов Геннадия Онищенко.«Эпидемия скоро завершится и мы вернёмся к счастливой жизни», - успокаивает Геннадий Онищенко. А для профилактики коронавируса он даёт россиянам 10 простых советов

Очень много респираторных вирусов зимнего сезона. Вы могли заболеть синцитиальным вирусом, эти же симптомы. Вирусом гриппа А, Б, те же симптомы. Риновирусом – те же симптомы. Даже коронавирусом другого штамма <…>.

Вспышка началась и сейчас нужно исходить из того, что вы не знаете, а те ли у вас были симптомы. Оставайтесь дома и соблюдайте те же меры безопасности, что и остальные люди.

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