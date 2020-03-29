Почему молодежь и дети совсем не в безопасности от коронавируса

По данным Оперативного штаба Москвы по ситуации с коронавирусом, количество заболевших в Москве на 29 марта составляло 1014 человек.

Среди всех заболевших 46% - в возрасте от 35 до 64 лет.

Молодежь, то есть люди от 18 до 34 лет - 33,5%.

Еще 15% - люди старше 65 лет.

5,5% составляют дети, которые в большинстве случаев переносят болезнь в легкой форме или вообще без симптомов, но могут быть носителями вируса.

! На искусственной вентиляции легких почти 40% пациентов младше 40 лет!

Коронавирус тяжело переносят отнюдь не только пожилые люди!

Тревожные данные, которые приводит Московский оперштаб по борьбе с распространением коронавируса – не какая-то чисто российская аномалия. Немного раньше примерно в такую же картину сложилась статистика в США, затем в Западной Европе. Это противоречило нашим первоначальным представлениям о течении болезни.

- Новые данные действительно говорят о том, что среди более молодых групп населения могут быть более тяжелые случаи заболевания, чем обычная простуда или грипп, - подтверждает профессор Высшей школы управления здравоохранением Сеченовского университета Артем Гиль. - Но все-таки подавляющее большинство таких случаев заканчивается выздоровлением при оказании адекватной медицинской помощи. И смертность среди молодых групп все же на очень низком уровне в сравнении с людьми возраста 50+.

- Но почему люди младше 50 лет могут так тяжело переносить коронавирусную инфекцию?

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/769383" frameborder="0"></iframe> Почему сейчас важно сидеть дома.Почему во время коронавируса важно сидеть дома? Вот что говорят об этом врачи

- Это вопрос нужно изучать. Сейчас, например, известно, что курение является серьезным фактором риска, который в 14 раз увеличивает вероятность прогрессирования и утяжеления болезни. Алкоголь тоже может быть таким фактором риска. А еще есть молодые люди, которые живут с недиагностированными хроническими заболеваниями. И эти болезни обнаруживаются у них уже на этапе лечения коронавирусной инфекции. Не стоит забывать и о продолжающейся сезонной пандемии других циркулирующих вирусов респираторных заболеваний. Они могут вызывать сочетанную инфекцию, утяжеляющую течение COVID у людей всех возрастов. Например, в ранее проведенных исследованиях было показано, что сочетании инфекции дыхательных путей, вызванной респираторно-синцитиальным вирусом, с коронавирусной инфекцией в 6 раз увеличивает шансы развития тяжелого заболевания.

- Накапливающиеся данные о пандемии коронавируса позволяют уверенно говорить: сегодня никто не в безопасности, - считает эксперт по международному здравоохранению, кандидат медицинских наук Николай Крючков. - Даже дети и подростки, на долю которых приходится в целом менее 8% от всех подтверждённых случаев заболеваний, могут быть госпитализированы и оказаться в отделениях интенсивной терапии. Хотя, таких пациентов относительно немного. Взрослые же в возрасте от 20 до 49 лет часто оказываются в больницах. Так, к примеру, в США к середине марта частота госпитализаций людей 20 - 54 лет с диагностированным COVID-19 составила не менее 36%, частота поступления в отделения интенсивной терапии – не менее 7%, а летальность – 0,6 - 1%.

Так что даже для людей младше 50 лет последствия пандемии COVID-19 окажутся более чем серьезными.

Не стоит забывать и о том, что дети, подростки и взрослые могут заражать людей из наиболее уязвимых групп. К таким относятся представители старшего поколения, пациенты с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и легких, сахарным диабетом, другими тяжелыми заболеваниями, получающие терапию, подавляющую иммунитет.

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