В Минздраве сообщили, для кого наиболее опасен коронавирус

30 Март 2020 2020-03-30T10:15:23+03:00

В группе риска оказались люди с диабетом, ожирением и болезнями легких

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Коронавирусная инфекция оказалась опасной не только для пенсионеров. Вирусу сильно подвержены люди, болеющие сахарным диабетом, заболевания сердца, сосудов, легких и бронхов.

Течение заболевания также осложняют употребление алкоголя и вредной пищи, заявил в интервью для РИА Новости глава министерства здравоохранения Михаил Мурашко.

- Есть пациенты в тяжелом состоянии, который не достигли даже сорока лет. Однозначно не рекомендует в данной ситуации употреблять алкоголь, даже в маленьких количествах, и курить. Среди людей прошел слух, что сигареты убивают коронавирусную инфекцию, но это абсуод, - отметил министр.

Михаил Мурашко призвал жителей страны не усугублять ситуацию вредными привычками, ведь последствия могут быть крайне серьезными. Глава министерства посоветовал отказаться от переедания и тяжелой пищи.

- Важно сформировать рациональное и сбалансированное питание, выполнять физические упражнения в хорошо проветриваемых помещениях. Это укрепляет иммунную систему, - рассказал Мурашко.

Министр подчеркнул, что все жители страны должны соблюдать простые правила предосторожности, ведь пока все россияне не будут «полностью вовлечены» в данный процесс, темпы заболевания будут показывать устойчивый рост.

- Меры, объявленные президентом страны, призваны сдержать распространение инфекции. Сегодняшняя ситуации, на самом деле, очень масштабная, - заключил политик.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко обратился к жителям страны на канале «Комсомольской правды» в TikTok. Министр рассказал про ситуацию с распространением коронавируса на территории государства, новые рекомендации Министерства здравоохранения для медиков и заразившихся пациентов и назвал факторы, которые могут повысить риск заражения и тяжелого протекания инфекции.

Министр также призвал россиян минимизировать контакты на время объявленной президентов нерабочей недели с 28 марта по 5 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU