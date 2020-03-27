2020-03-27T18:33:47+03:00
Коронавирус Covid-19

Министр здравоохранения РФ: Раньше инфекция была завозная, а сейчас коронавирус внутри страны

Министр призвал на время сократить контакты с друзьями и близкими
Юлия Кекова
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Министр здравоохранения России Михаил МурашкоМинистр здравоохранения России Михаил МурашкоФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко призвал минимизировать контакты на время нерабочей недели с 28 марта по 5 апреля.

По его словам она была дана президентом Владимиром Путиным гражданам для того, сократить распространение коронавирусной инфекции на территории страны.

- Что касается пикников, то если вы уже находитесь на свежем воздухе, это не повлечет вреда и ущерба для здоровья. Но сбор большой компании и подготовка к выезду создает определенные риски. Нужно заехать в магазины, а потом еще на заправку. Сейчас нужно отказаться именно от того времяпровождения когда мы собираемся близкими друзьями. Если раньше мы говорили что инфекция завозная, то сейчас инфекция внутри страны, - заявил Мурашко во время прямого эфира на канале Kp.ru В TikTok.

ИСТОЧНИК KP.RU

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