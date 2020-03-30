2020-03-30T11:12:38+03:00
Общество

Из-за коронавируса выросли на 2-3 дня сроки доставки продуктов из супермаркетов

В магазинах называют причину - повышенный спрос среди покупателей
Юлия САЛЬНИКОВА
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Товары из супермаркетов москвичам доставляют с задержкой в несколько днейТовары из супермаркетов москвичам доставляют с задержкой в несколько днейФото: Александр ГЛУЗ
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В Москве в связи с карантином из-за коронавируса увеличился спрос на доставку продуктов из супермаркетов. Россиян попросили находиться дома, чтобы остановить темпы распространения заболевания. Поскольку в Москве ситуация самая напряженная, здесь больше тысячи инфицированных, мэр города Сергей Собянин объявил с 30 марта режим домашней изоляции - жителям запрещено покидать дома без веской причины.

Рост спроса на продукты из супермарке на дом привел к задержке в поставках. Как сообщают "Известия", срок доставки увеличился на 2-3 дня.

- Спрос повысился и интервалы доставки заказов увеличены, а доступные временные слоты закрыты на несколько дней вперед,- подтвердили в онлайн гипермаркете "Утконос".

Товары из "Перекрестка" можно заказать с доставкой через двое суток, а в "Сбермаркете", что доставляет еду из "Ашана", "МЕТРО", доставка продуктов недоступна до 4 апреля.

Изменилась в связи с пандемией коронавируса и работа курьеров - все больше сетей переходят на бесконтактную доставку до двери. Работников снабжают масками и антисептиками для рук. Каждый день они проходят медосмотр.

ИСТОЧНИК KP.RU

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