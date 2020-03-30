2020-03-30T12:18:51+03:00
Общество

Осужденный за мошенничество отец экс-полковника Захарченко вышел на свободу

Виктор Захарченко вышел из тюрьмы 30 марта
Ксения АНУФРИЕВА
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Отец полковника Министерства внутренних дел Дмитрия Захарченко - Виктор Захарченко. Фото: Михаил Почуев/ТАССОтец полковника Министерства внутренних дел Дмитрия Захарченко - Виктор Захарченко. Фото: Михаил Почуев/ТАСС
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Осужденный за мошенничество и растрату банковских средств Виктор Захарченко, отец бывшего полковника министерства внутренних дел Дмитрия Захарченко, вышел на свободу в понедельник, 30 марта, после отбывания срока почти в четыре года. Об этом РИА Новости сообщил адвокат подсудимого Денис Калинин.

Экс-полковник Дмитрий Захарченко был осужден на 13 лет колонии за взяточничество, а позже под суд попал и отец Дмитрия - Виктор Захарченко. Мужчину подозревали в фиктивном трудоустройстве в банковскую организацию «Московское ипотечное агентство» и незаконном присвоении денежных средств компании. Ущерб составил более 4 миллионов рублей.

Изначально суд приговорил Виктора Захарченко к 4 годам колонии, однако позже смягчил приговор и уменьшил срок до 3 лет и 9 месяцев тюремного заключения. Подельнику Захарченко-старшего Владимиру Корьевкину также смягчили приговор: с 4 лет 6 месяцев колонии до 4 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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