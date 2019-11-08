2019-11-08T12:42:04+03:00
Общество

Суд смягчил приговор отцу полковника МВД Дмитрия Захарченко

Вместо 4 лет Виктор Захарченко приведет в колонии 3 года 9 месяцев
Юлия САЛЬНИКОВА
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Виктор Захарченко. Фото: Михаил Почуев/ТАССВиктор Захарченко. Фото: Михаил Почуев/ТАСС
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Мосгорсуд смягчил приговор Виктору Захарченко, которого осудили за растрату средств банка «Московское ипотечное агентство». Его подозревали в фиктивном трудоустройстве в банк, присвоении денег компании.

В итоге отца полковника МВД Дмитрия Захарченко приговорили к четырем годам колонии и штрафу в 800 тысяч рублей.

В пятницу 7 ноября Мосгорсуд вновь рассмотрел дело Захарченко, как сообщает РИА Новости, приговор решили смягчить до 3 лет 9 месяцев колонии. Второй фигурант дела, Владимир Корьевкин, который как раз и трудоустроил Захарченко-старшего в банк, по решению суда в колонии пробудет не 4,5 лет, а 4 года.

Что касается сына Виктора Захарченко, Дмитрия, то он осужден по другой статье уголовного кодекса. Полковника задержали 9 сентября 2017 года. Его обвинили в получении взяток и препятствованию расследования. Оказалось, что бывший полицейский подпольный миллионер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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