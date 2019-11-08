Суд смягчил приговор отцу полковника МВД Дмитрия Захарченко
Мосгорсуд смягчил приговор Виктору Захарченко, которого осудили за растрату средств банка «Московское ипотечное агентство». Его подозревали в фиктивном трудоустройстве в банк, присвоении денег компании.
В итоге отца полковника МВД Дмитрия Захарченко приговорили к четырем годам колонии и штрафу в 800 тысяч рублей.
В пятницу 7 ноября Мосгорсуд вновь рассмотрел дело Захарченко, как сообщает РИА Новости, приговор решили смягчить до 3 лет 9 месяцев колонии. Второй фигурант дела, Владимир Корьевкин, который как раз и трудоустроил Захарченко-старшего в банк, по решению суда в колонии пробудет не 4,5 лет, а 4 года.
Что касается сына Виктора Захарченко, Дмитрия, то он осужден по другой статье уголовного кодекса. Полковника задержали 9 сентября 2017 года. Его обвинили в получении взяток и препятствованию расследования. Оказалось, что бывший полицейский подпольный миллионер.
ИСТОЧНИК KP.RU