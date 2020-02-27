СК России: сумма новых взяток Захарченко - 1,4 миллиарда рублей

Экс-полковнику полиции Дмитрию Захарченко придется вернуться из мордовской колонии в московский следственный изолятор Лефортово, чтобы ознакомиться с новым уголовным делом. Следователи СК России за четыре года собрали еще 55 томов доказательств в отношении бывшего полковника, который уже осужден за взятки на 13 лет.

Захарченко обвиняют в получении взяток в особо крупном размере. Исходя из материалов дела, выясняется, что он вымогал деньги не только у столичных рестораторов, но и сочинских отельеров.

- В декабре 2015 года Захарченко получил взятку от предпринимателя в виде оплаты его проживания в отелях города Сочи в течение 12 дней стоимостью свыше 800 тысяч рублей. Кроме того, в период с ноября 2007 года по август 2016 года обвиняемый ежемесячно получал взятки от группы предпринимателей, которая в общей сумме превысила 1 миллиард 400 миллионов рублей. Незаконное вознаграждение Захарченко получал за общее покровительство коммерческой деятельности предпринимателей, которое он им оказывал вплоть до своего задержания в сентябре 2016 года, - сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Помимо Захарченко следствие предъявило обвинение и самому взяткодателю – крупному предпринимателю Валерию Маркелову, а также посредникам Захарченко во взяточничестве, являвшимся его доверенными лицами как раз при оказании общего покровительства: Василию Критинину и бывшему адвокату Виктору Белевцову.

- Сразу после задержания Захарченко взяткодатели и посредники стали скрываться от следствия, в том числе часть из них выехала за пределы России, и их задержание стало возможным благодаря кропотливой работе и эффективному взаимодействию следствия и оперативных служб, - добавила Петренко.

На этих успехах следствие очевидно уже не остановится. Как минимум еще три взяткодателя, скрывшиеся от органов следствия, остаются в розыске. Возможно, именно они смогут пролить свет на огромную черную дыру в российском бюджете, куда могли улетать сотни миллиардов рублей. Бывшего полковника подозревают в покровительстве "прачечной" для "черного нала" и создании организованной преступной группы, которая занималась выводом грязных денег за рубеж.

Ряд источников говорит о триллионах рублей, которые группа лиц незаконно вывела за пределы России.

В нее входили силовики и банкиры, которые около 10 лет получали за эти нелегальные операции крупные отчисления в валюте. Они могли быть намного больше, чем вознаграждение Захарченко...

- Пик незаконных операций пришелся на 2014-2016 года, когда лицензии были отозваны у более 300 российских банков, - отмечают источники "КП".

Выходит, что обнаруженные следствием в московской квартире сводной сестры Захарченко 8,5 миллиардов рублей в валюте - семечки.

В 2016 году источники в следствии обратили внимание "Комсомолки" на то, что деньги на обнаруженные в ходе обысков счета продолжили поступать даже после ареста Захарченко!

- Похоже, что эти миллионы долларов были перечислены за обналичивание более серьезных сумм, - пояснил "КП" источник. - Понимаете, подобная система может работать независимо от Захарченко. Это одна из дыр огромной международной "прачечной" для "черного нала". На счета отчислялись, и возможно еще будут отчисляться какие-то проценты.

Источник "КП" напомнил, что подобную международную "прачечную" сотрудники Департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД России накрыли в 2010 году. Тогда милиционеры изъяли в московском офисе коробки с 48 миллиардами рублей. В ходе следствия выяснилось, что за три года 40-летний столичный юрист пропустил через свою "прачечную" более 30 миллиардов рублей, 440 миллионов долларов и 123 миллиона евро. А за свои услуги дельцы брали от 1% до 7% от суммы. Фамилии задержанных тогда не стали разглашать в интересах следствия, а может по каким-то иным причинам.