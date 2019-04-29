2019-04-29T12:33:42+03:00
Общество

Суд приговорил отца полковника Захарченко к четырем годам колонии

Его признали виновным в растрате средств банка "Московское ипотечное агентство"
Марина ВЕНЦОВА
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Отец полковника Министерства внутренних дел Дмитрия Захарченко - Виктор Захарченко. Фото: Михаил Почуев/ТАССОтец полковника Министерства внутренних дел Дмитрия Захарченко - Виктор Захарченко. Фото: Михаил Почуев/ТАСС
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Мещанский суд Москвы в понедельник, 29 апреля, приговорил к четырем годам колонии отца полковника Министерства внутренних дел России Дмитрия Захарченко - Виктора Захарченко - по делу о растрате средств банка МИА.

Об этом сообщает ТАСС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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