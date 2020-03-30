2020-03-30T12:58:05+03:00
Общество

В Москве среди новых заболевших коронавирусом 17 детей

Большинство новых больных в столице - молодые люди от 18 до 40 лет
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В Москве среди новых заболевших коронавирусом 17 детейВ Москве среди новых заболевших коронавирусом 17 детейФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Оперативный штаб сообщил, что в Москве среди новых заболевших коронавирусом 17 детей, а большинство новых больных в столице - молодые люди от 18 до 40 лет.

«Среди новых заболевших - 102 человека в возрасте от 18 до 40 лет, 58 человек - от 40 до 65 лет и 35 человек старше 65 лет. Также коронавирус подтвержден у 17 детей», - сообщили в оперштабе.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что на искусственной вентиляции в московских больницах легких почти 40% пациентов младше 40 лет. Таким образом статистика показывает, что болезнь протекает в тяжелой форме не только у пожилых москвичей. Доля таких больных в возрасте до 60 лет - 64%, то есть две трети от числа всех пациентов, что подтверждаются и примерами других стран.

Напомним, на данный момент в рамках борьбы с COVID-19, в Москве действует режим самоизоляции, который введен с понедельника 30 марта. Накануне столичный градоначальник сообщил о том, что московские власти ждут принятия федерального закона, позволяющего более активно работать по мерам профилактики коронавируса, и пообещал, что с каждым днем контроль за соблюдением карантина будет ужесточаться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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