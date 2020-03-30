Собянин: будем с каждым днем ужесточать контроль за соблюдением карантина
С каждым днем в Москве будут ужесточать контроль за соблюдением карантина по коронавирусу. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин он на заседании координационного совета и пообещал, что уже к концу текущей недели может быть создана целая информационная система, полностью отслеживающая передвижения москвичей
«По мере разработки информационных систем мы с каждым днем будем все жестче контролировать эту ситуацию. Надеюсь, что к концу недели у нас будут информационные системы, которые позволят нам практически полностью контролировать передвижения граждан», - сказал градоначальник
Собянин сообщил, что на данный момент, столичные власти ждут принятия федерального закона, позволяющего более активно работать по мерам профилактики коронавируса.
Напомним, на данный момент в рамках борьбы с COVID-19, в Москве ввели режим самоизоляции, который начал действовать с 30 марта. Кроме того, во всей стране объявили выходную неделю и попросили граждан не покидать дома, за исключением похода за продуктами и в аптеку.
ИСТОЧНИК KP.RU
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