2020-03-30T12:32:31+03:00
Общество

Собянин: будем с каждым днем ужесточать контроль за соблюдением карантина

К концу в столице недели может быть создана информационная система, полностью отслеживающая передвижения москвичей
Елена ГИЛЬМАНОВА
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К концу в столице недели может быть создана информационная система, полностью отслеживающая передвижения москвичейК концу в столице недели может быть создана информационная система, полностью отслеживающая передвижения москвичейФото: Михаил ФРОЛОВ
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С каждым днем в Москве будут ужесточать контроль за соблюдением карантина по коронавирусу. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин он на заседании координационного совета и пообещал, что уже к концу текущей недели может быть создана целая информационная система, полностью отслеживающая передвижения москвичей

«По мере разработки информационных систем мы с каждым днем будем все жестче контролировать эту ситуацию. Надеюсь, что к концу недели у нас будут информационные системы, которые позволят нам практически полностью контролировать передвижения граждан», - сказал градоначальник

Собянин сообщил, что на данный момент, столичные власти ждут принятия федерального закона, позволяющего более активно работать по мерам профилактики коронавируса.

Напомним, на данный момент в рамках борьбы с COVID-19, в Москве ввели режим самоизоляции, который начал действовать с 30 марта. Кроме того, во всей стране объявили выходную неделю и попросили граждан не покидать дома, за исключением похода за продуктами и в аптеку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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