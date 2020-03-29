2020-03-29T15:07:38+03:00
Коронавирус Covid-19

В Москве на искусственной вентиляции легких почти 40% пациентов младше 40 лет

Статистика показывает, что болезнь протекает в тяжелой форме не только у пожилых москвичей
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Аппараты ИВЛ понадобились и для пациентов младше 40 лет.Аппараты ИВЛ понадобились и для пациентов младше 40 лет.Фото: Агентство городских новостей "Москва"
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Почти 40% пациентов, которые подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких в Москве, моложе 40 лет. Об этом рассказали в оперативном штабе по предотвращению коронавируса.

- Статистика показывает, что болезнь протекает в тяжелой форме не только у пожилых москвичей. На искусственной вентиляции легких почти 40% пациентов младше 40 лет, - сказали в оперативном штабе по предотвращению коронавируса.

Есть статистика и по доле таких больных в возрасте до 60 лет - их 64%, то есть две трети от числа всех пациентов, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких. Эти данные подтверждаются и примерами других стран.

Количество заболевших коронавирусом в Москве уже составляет 1014 человек:

- 46% - в возрасте от 35 до 64 лет;

- 33,5% - от 18 до 34 лет;

- 15% - люди старше 65 лет;

- 5,5% - дети, которые в большинстве случаев переносят болезнь в легкой форме или вообще без симптомов, но могут быть носителями вируса.

Данная статистика подтверждает, что заболеть коронавирусом может каждый, независимо от возраста. Врачи не могут предсказать, как будет протекать болезнь у конкретного человека.

Роспотребнадзор убедительно просит москвичей, несмотря на хорошую погоду и желание встретиться с друзьями, провести "длинные выходные" дома. Только так можно остановить распространение инфекции.

- Мы призываем родителей, дети которых не посещают школы, детские сады и колледжи, следить за ребенком и не допускать, чтобы он проводил время на улице. Занятия в школах отменены не для того, чтобы дети гуляли или находились в других местах массового скопления людей. Это вынужденная мера, которая позволит не допустить распространения коронавируса и обезопасить ваших родных и близких, - рассксзали в Роспотребнадзоре по Москве.

Останься дома.Ну вот и настало время, когда каждый может спасти мир, просто не выходя из дома

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ИСТОЧНИК KP.RU

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