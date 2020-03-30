В России из-за коронавируса отменили 70% летних мероприятий

30 Март 2020 2020-03-30T13:00:07+03:00

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В России отменили около 70% мероприятий, которые должны были организовать и провести компании event-индустрии грядущим летом. Такое решение связано с пандемией коронавируса. Весной же и вовсе отменены 100% мероприятий. Об этом рассказали в Национальной ассоциации организаторов мероприятий.

Эксперты отметили, что многие крупные компании заняли выжидательную позицию и приняли решение сместить все свои проекты на очень, а то и позже.

«Клиенты переносят свои мероприятия на осень или отказываются от них вообще. К примеру, наш клиент, с которым мы работаем по договору, отказался от всех запланированных активностей на год», - цитирует представителя ассоциации Инессу Холоденину «Российская газета».

В настоящее время всей отрасли приходится перестраиваться, компании делают упор на диджитал направления. Вместо традиционных конференций и встреч в условиях самоизоляции популярностью начинают пользоваться онлайн-вебинары и мастермайнды (небольшие сообщества, где люди помогают друг другу ставить цели и отслеживать их достижение. - прим.ред.).

Эксперты отмечают, что в онлайн уходит и развлекательная индустрия. В частности, в прямой эфир выходят музыканты, концерты уже дали Валерия, группа «Би-2» и многие другие.

ИСТОЧНИК KP.RU