Вирусолог: Когда будет пик коронавируса в России - зависит от поведения людей

30 Март 2020 2020-03-30T13:09:06+03:00

Наступление пика заболеваемости зависит от того, как население России будет себя вести. Фото: Инстаграм dr_vikulov

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Георгий Викулов, глава Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, поделился своим мнением о введении режима самоизоляции в России, ужесточении мер карантина из-за коронавируса в эфире Радио Комсомольская правда.

По мнению врача, введенные на территории государства меры предосторожности в период активного распространения инфекции не являются жестким карантином и призваны обеспечить безопасность населения.

- На мой взгляд, используемые меры – это мягкие мероприятия, которые остаются на уровне рекомендаций и советов. Когда будут смотреть именно нарушения с точки зрения конкретных карантинных мер, которые нарушают некоторые люди, и штрафовать нарушителей – тогда это уже будет жестко. Убегающие из инфекционных больниц люди – это просто вопиющие вещи. Или им плохо объяснили ситуацию, или люди сами действительно не понимают, почему нельзя нарушать карантин, - отметил Георгий Викулов.

Иммунолог-аллерголог подчеркнул, что поддерживает ужесточение мер по борьбе с инфекцией, поскольку «речь идет о безопасности населения целого государства, и это касается каждого человека».

- Если в Китае и Южной Корее даже за отсутствие маски предусмотрено уголовное наказание в некоторых случаях, то, наверное, в этом есть разумный смысл. Мы же видим, что в Китае такие карантинные меры дали свой положительный эффект.

Рассуждая о моменте наступления пика заболеваемости коронавирусом в России, специалист заметил, что это будет «зависеть от того, как будет вести себя население».

- Мы примерно на две недели отстаем от Европы, поэтому в ближайшие две недели ситуация будет понятна – или пик придется через две недели, или через четыре недели. И то, самые пик в европейских странах только будет через 7-10 дней. Поэтому с каким знаком мы закроем – с плюсом или с минусом - зависит от того, как сейчас у нас население будет себя вести, - заключил Викулов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/768212" frameborder="0"></iframe> Медикам - аплодисменты!.Мир аплодирует медикам, которые, рискуя своей жизнью, спасают всех нас от пандемии коронавируса. Врачи и медсёстры, спасибо вам за ежедневный подвиг!

ИСТОЧНИК KP.RU