Эвакуированные украинцы устроили побег из аэропорта, чтобы не сидеть на карантине

30 Март 2020 2020-03-30T13:14:17+03:00

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С эвакуацией украинцев в Незалежной не складывается. То прибывших из Китая граждан земляки встретили с камнями и угрозами поджечь санаторий, где те будут находиться на карантине, то странности демонстрируют уже сами эвакуированные.

В аэропорту Борисполя приземлился частный самолет, на котором домой из Вьетнама вернули украинцев. Граждан встречали сотрудники Росгвардии, которые объяснили наотдыхавшимся, что теперь их ждет менее увлекательный отдых под названием карантин. Но сидеть две недели дома украинцы не пожелали, даже несмотря на риск для окружающих - коронавирус у них мог еще не проявиться, ведь инкубационный период болезни около 14 дней. Весь это период человек заразен.

Как сообщает телеканал "Звезда" эвакуированные похватали чемоданы и рванули к дверям терминала. А дальше украинцы просто разбежались, кто куда.

Кстати, домой туристов вернули не власти. Президент Зеленский объявил, что эвакуировать граждан из других стран не будут, о них позаботятся в посольствах. Самолет украинцам предоставил выходец из Украины, работающий во Вьетнаме. Бизнесмен пожалел застрявших вдали от дома земляков и выделил им самолет, не взяв с пассажиров ни монеты.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/769567" frameborder="0"></iframe> Вернувшиеся из Вьетнама украинцы штурмуют выход из аэропорта, предположительно, отказавшись от обсервации.

ИСТОЧНИК KP.RU