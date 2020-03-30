В Санкт-Петербурге погиб еще один пациент с диагнозом коронавирусом

30 Март 2020 2020-03-30T14:32:51+03:00

Это второй человек погибший от коронавирусной инфекции в северной столице

Изменить размер текста: A A

В Санкт-Петербурге погиб еще один пациент с коронавирусом. Об этом сообщил губернатор северной столицы Александр Беглов.

«Вскрытие показало, что еще один человек, который ушел из жизни, был инфицирован коронавирусной инфекцией. Итого в Санкт-Петербурге на сегодняшний день два человека, которые ушли из жизни с этим диагнозом», - заявил градоначальник.

Накануне сайт kp.ru сообщал о смерти одной из жительницы столицы, у которой также был подтвержден коронавирус. У женщины также были подтверждены многие осложняющие диагноза, в том числе сахарный диабет, а также бронхиальная астма и сердечно-сосудистые заболевания. Незадолго до этого стало известно о том, что Во Владивостоке умер пациент с подтвержденным диагнозом COVID-19. Однако пока врачи не могут назвать точную причину смерти, поскольку мужчина еще страдал плюсом.

По состоянию на 30 марта, число больных в России увеличилось до 1836 – за сутки в России зафиксировали 302 новых случая заболевания.

ИСТОЧНИК KP.RU