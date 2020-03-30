2020-03-30T14:02:09+03:00
Общество

В Москве скончалась пациентка с подтвержденным коронавирусом

У женщины был сахарный диабет и бронхиальная астма
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В Москве скончалась пациентка с подтвержденным коронавирусомВ Москве скончалась пациентка с подтвержденным коронавирусомФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Москве в одной из больниц скончалась пациентка с подтвержденным коронавирусом, у нее был сахарный диабет, а также бронхиальная астма.

«В одной из московских больниц скончалась пациентка, у которой был подтвержден диагноз пневмония и был получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», - сообщили в пресс-службе столичного оперативного штаба.

В сообщении отмечается, что женщине было уже 84 года. Она таже находилась на искусственной вентиляции легких. Более того пациентка страдала от сахарного диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и бронхиальной астмы.

Напомним, за сутки в России зафиксировали 302 новых случая заболевания. Таким образом на 30 марта 2020 года число больных увеличилось до 1836. В столице среди новых заболевших коронавирусом 17 детей, а большинство новых больных в Москве - молодые люди от 18 до 40 лет. При этом на искусственной вентиляции в московских больницах легких находится почти 40% пациентов младше 40 лет.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что стало известно о смерти пациент с диагнозом коронавирус во Владивостоке. На данный момент не могут назвать точную причину смерти, поскольку у мужчины еще был плюсом.

10 шагов по профилактике коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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