2020-03-30T16:02:30+03:00
Коронавирус Covid-19

Слуцкий: Карантин в Европарламенте не помогает справиться с неизлечимой болезнью - русофобией

Председатель комитета Госдумы назвал слабостью заявления трех членов Европарламента о дезинформации РФ
Юлия Кекова
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Леонид СлуцкийЛеонид СлуцкийФото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
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Призыв трех членов Европарламента заняться дезинформационной кампанией, которую якобы проводит Россия в связи с коронавирусной инфекцией, демонстрируют политическую слабость. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

По его словам, пандемия в очередной раз проверяет мир на человечность.

- Карантин в Европарламенте, к сожалению, не помогает справиться с неизлечимой болезнью - русофобией, - сказал журналистам Слуцкий, пишет ТАСС.

Российский политик напомнил, что Китай активно оказывает помощь Италии, где число смертей от инфекции превысило 10 тысяч.

Ранее три члена Европарламента от ФРГ обратились к руководству Европарламента с письмом. В тексте был призыв заняться дезинформацией и пропагандой, которая, по их словам, исходит от России и Китая.

Напомним, что ранее российский власти заявляли о том, что очень важно, чтобы информация о коронавирусе и числе зараженных была максимально открыла между странами. Сейчас необходимо сохранить здоровье граждан и как можно скорее получить вакцину.

ИСТОЧНИК KP.RU

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