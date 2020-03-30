Слуцкий: Карантин в Европарламенте не помогает справиться с неизлечимой болезнью - русофобией
Призыв трех членов Европарламента заняться дезинформационной кампанией, которую якобы проводит Россия в связи с коронавирусной инфекцией, демонстрируют политическую слабость. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
По его словам, пандемия в очередной раз проверяет мир на человечность.
- Карантин в Европарламенте, к сожалению, не помогает справиться с неизлечимой болезнью - русофобией, - сказал журналистам Слуцкий, пишет ТАСС.
Российский политик напомнил, что Китай активно оказывает помощь Италии, где число смертей от инфекции превысило 10 тысяч.
Ранее три члена Европарламента от ФРГ обратились к руководству Европарламента с письмом. В тексте был призыв заняться дезинформацией и пропагандой, которая, по их словам, исходит от России и Китая.
Напомним, что ранее российский власти заявляли о том, что очень важно, чтобы информация о коронавирусе и числе зараженных была максимально открыла между странами. Сейчас необходимо сохранить здоровье граждан и как можно скорее получить вакцину.
ИСТОЧНИК KP.RU
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