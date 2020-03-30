2020-03-30T02:16:45+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в России, последние новости на 30 марта 2020: в Москве ввели режим самоизоляции для все горожан, а власти Китая сообщили об окончании эпидемии

Мы собрали последние новости о коронавирусе и необходимых ограничениях по всему миру и в России на утро 30 марта 2020 года
Ася КУЗНЕЦОВА
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В Москве объявили всеобщий режим самоизоляцииВ Москве объявили всеобщий режим самоизоляцииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Число заражённых коронавирусом в мире превысило 718 тысяч, а его жертвами к нынешнему моменты стали 33 881 человек. Выздоровели уже более 149 тысяч пациентов.

В России зафиксировано уже 1 534 заболевших коронавирусом. Из них 64 человека врачи смогли вылечить и выписать из больниц, но 8 пациентов спасти не удалось, сообщает сайт стопкоронавирус.рф.

Рассказываем о последних новостях в ситуации с коронавирусом и о мерах российских властей, принятых с 30 марта 2020 года.

В Москве ввели режим самоизоляции, который будет действовать с 30 марта. Теперь горожанам можно покидать свои дома только ради похода в ближайший магазин или аптеку, а выгуливать домашних животных разрешено в радиусе 100 метров вокруг дома. Также можно выйти, чтобы выбросить мусор. При этом всем, кто потерял из-за коронавируса работу, власти буду выплачивать пособие в размере 19 500 рублей.

Напомним, в Москве зарегистрировано уже 1 014 заражённых. 6 человек скончались.

Тем временем власти Китая сообщили об остановке эпидемии коронавируса внутри страны. По последним данным, число инфицированных не превышает трёх тысяч человек на всю страну и все они ввозные. Однако официальный представитель Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Ми Фэн считает, что высока вероятность возобновления активного распространения коронавируса в Китае.

Чтобы победить коронавирус в России, свои силы объединяют не только сотрудники правительства и региональных управлений, но и телеведущие. Так, чтобы удержать россиян дома на объявленной президентом выходной неделе, 17 телеканалов выпустили общий ролик с обращением к гражданам. В нём известные телеведущие перечисляют программы, которые можно посмотреть по телевизору, лишь бы все оставались дома в самоизоляции.

Обратился к россиянам и зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Он попросил всех граждан объединиться в борьбе с коронавирусом, который стал угрожать всей цивилизации, и призвал не воспринимать выходную неделю возможностью провести время на прогулках и пикниках. Медведев также выразил уверенность, что страна в очередной раз преодолеет все экономические трудности, а главное сейчас - здоровье людей.

В Таиланде остров Пхукет полностью закроют с 30 марта по 30 апреля. Теперь на него нельзя попасть ни с суши, ни с моря. Исключение сделают только для доставки продуктов и товаров первой необходимости, а также для тех, кто приедет на Пхукет по поручению правительства Таиланда. У всех прибывающих будут требовать справку об отрицательных результатах теста на коронавирус. В стране 1 388 случаев заражения и 7 смертей от коронавируса.

Гораздо печальнее дела обстоят в США: страна вышла на первое место в мире по количеству инфицированных, а за последние сутки их прибавилось на 7 195, достигнув 139 675 человек. В одном только штате Нью-Йорк заболели почти 60 тысяч человек и одна тысяча человек скончалась. Штат стал эпицентром распространения коронавируса по всей стране.

Карантин - это НЕ каникулы.В Москве ввели карантин. Но жители столицы решили, что это каникулы Такая безответственность поставила под удар не только самих нарушителей, но и всех окружающих... Поэтому c 30 марта власти запретили москвичам выходить из дома без веских причин

ИСТОЧНИК KP.RU

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