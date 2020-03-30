2020-03-30T16:54:08+03:00
Общество

"Береженого Бог бережет": Путин призвал не боятся избыточных мер

Российский лидер призвал граждан соблюдать карантин
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments4
Владимир ПутинВладимир ПутинФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

В ходе совещания с полпредами президента в федеральных округах президент России Владимир Путин призвал не боятся избыточных мер

«Нужно принимать все необходимые в данной ситуации меры, даже если они людям непосвященным в проблему кажутся для России сегодня несколько избыточными. Как говорится, береженого Бог бережет», - заявил российский лидер.

Путин отметил, что на данный момент делается все, чтобы угроза не затронула большое число людей, однако подготовка должна быть проведена во всех регионах и с учетом всех вариантов развития ситуации. Более того, важно наладить мониторинг всех жизненно важных сферах.

Как сообщал сайт kp.ru, в ходе совещания глава российский лидер оправданными введение в Москве и Подмосковье режим ограничения и самоизоляции. По его словам, они помогают предотвратить распространение инфекции среди населения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Коронавирус в Грузии: в стране объявили карантин и комендантский час
Губернатор Ульяновской области подписал указ о самоизоляции
«Яндекс» разработал индекс самоизоляции
В Вологодской области вводится режим полной самоизоляции
Володин: Карантин обязан соблюдать каждый - от рабочего до министра
Иван Белозерцев: «Карантин - это не каникулы»
В первый день самоизоляции в Москве исчезли пробки
В Подмосковье еще четыре пациента вылечились от коронавируса
Госдума 31 марта рассмотрит законопроекты о поддержке граждан и бизнеса в период пандемии коронавируса
Путин: Нам удалось предотвратить большой прирост заразившихся коронавирусом на прошлой неделе
Путин поручил предусмотреть гибкий график работы для сотрудников на непрерывных производствах
Путин сообщил, что по товарам жизненной необходимости уже создан необходимый запас