"Береженого Бог бережет": Путин призвал не боятся избыточных мер
В ходе совещания с полпредами президента в федеральных округах президент России Владимир Путин призвал не боятся избыточных мер
«Нужно принимать все необходимые в данной ситуации меры, даже если они людям непосвященным в проблему кажутся для России сегодня несколько избыточными. Как говорится, береженого Бог бережет», - заявил российский лидер.
Путин отметил, что на данный момент делается все, чтобы угроза не затронула большое число людей, однако подготовка должна быть проведена во всех регионах и с учетом всех вариантов развития ситуации. Более того, важно наладить мониторинг всех жизненно важных сферах.
Как сообщал сайт kp.ru, в ходе совещания глава российский лидер оправданными введение в Москве и Подмосковье режим ограничения и самоизоляции. По его словам, они помогают предотвратить распространение инфекции среди населения.
ИСТОЧНИК KP.RU
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