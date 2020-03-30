"Береженого Бог бережет": Путин призвал не боятся избыточных мер

30 Март 2020 2020-03-30T16:54:08+03:00

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В ходе совещания с полпредами президента в федеральных округах президент России Владимир Путин призвал не боятся избыточных мер

«Нужно принимать все необходимые в данной ситуации меры, даже если они людям непосвященным в проблему кажутся для России сегодня несколько избыточными. Как говорится, береженого Бог бережет», - заявил российский лидер.

Путин отметил, что на данный момент делается все, чтобы угроза не затронула большое число людей, однако подготовка должна быть проведена во всех регионах и с учетом всех вариантов развития ситуации. Более того, важно наладить мониторинг всех жизненно важных сферах.

Как сообщал сайт kp.ru, в ходе совещания глава российский лидер оправданными введение в Москве и Подмосковье режим ограничения и самоизоляции. По его словам, они помогают предотвратить распространение инфекции среди населения.

ИСТОЧНИК KP.RU