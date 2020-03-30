Путин поручил создать резерв лекарств для борьбы с коронавирусом

30 Март 2020 2020-03-30T18:33:21+03:00

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Президент России Владимир Путин на совещании с полпредами регионов поручил создать дополнительный резерв лекарств для использования в борьбе с коронавирусом COVID-19 и отметил, что лекарственное обеспечение является важнейшим вопросом.

«По всем препаратам, которые используются сейчас для борьбы с коронавирусом и его осложнениями, должен быть создан дополнительный резерв», - заявил российский лидер.

Как сообщал сайт kp.ru, в ходе своего совещания глава государства сообщил, что на данный момент уже создан необходимый запас и резерв по товарам жизненной необходимости, тем не менее, он призвал коллег не допускать локальных сбоев.

Незадолго до совещания Путина, премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что 33,4 млрд рублей будет выделено 77 регионам на организацию дополнительных койко-мест и на медицинское оборудование, кроме того будут выделено 5,2 млрд рублей для закупок 1 200 машин скорой помощи.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/769712" frameborder="0"></iframe> Путин на совещании с полномочными представителями Президента в федеральных округах.

ИСТОЧНИК KP.RU