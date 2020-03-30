Путин поручил создать резерв лекарств для борьбы с коронавирусом
Президент России Владимир Путин на совещании с полпредами регионов поручил создать дополнительный резерв лекарств для использования в борьбе с коронавирусом COVID-19 и отметил, что лекарственное обеспечение является важнейшим вопросом.
«По всем препаратам, которые используются сейчас для борьбы с коронавирусом и его осложнениями, должен быть создан дополнительный резерв», - заявил российский лидер.
Как сообщал сайт kp.ru, в ходе своего совещания глава государства сообщил, что на данный момент уже создан необходимый запас и резерв по товарам жизненной необходимости, тем не менее, он призвал коллег не допускать локальных сбоев.
Незадолго до совещания Путина, премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что 33,4 млрд рублей будет выделено 77 регионам на организацию дополнительных койко-мест и на медицинское оборудование, кроме того будут выделено 5,2 млрд рублей для закупок 1 200 машин скорой помощи.
Путин на совещании с полномочными представителями Президента в федеральных округах.
ИСТОЧНИК KP.RU