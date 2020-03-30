Михаил Мишустин: более 33 млрд руб. выделят на организацию койко-мест и на медоборудование

30 Март 2020 2020-03-30T13:10:06+03:00

Мишустин: 33,4 млрд руб. выделят на организацию койко-мест и на медоборудование Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что около 33,4 млрд рублей будет выделено 77 регионам, выделенные средства пойдут на организацию дополнительных койко-мест и на медицинское оборудование.

«Мы сегодня выделим дотацию в размере 33,4 миллиарда рублей 77 регионам, и средства пойдут на организацию дополнительных инфекционных койко-мест в больницах и на оснащение соответственно их медицинским оборудованием», - сказал глава правительства.

Мишустин также потребовал от Минздрава, чтобы готовность мест была полной, и с точки зрения необходимого оборудования, и - наличия медперсонала. Кроме того, поручил выделить 5,2 млрд рублей из резервного фонда кабмина на закупку для регионов около 1 200 машин скорой помощи.

Как писал Сайт kp.ru, глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил, что на данный момент в стране подготовлено 78 тысяч коек для приема пациентов с коронавирусной инфекцией. Министр также рассказал о подготовке студентов медицинских вузов для помощи врачам.

ИСТОЧНИК KP.RU