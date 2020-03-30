2020-03-30T13:10:06+03:00
Общество

Михаил Мишустин: более 33 млрд руб. выделят на организацию койко-мест и на медоборудование

Средства получат 77 регионов
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Мишустин: 33,4 млрд руб. выделят на организацию койко-мест и на медоборудованиеМишустин: 33,4 млрд руб. выделят на организацию койко-мест и на медоборудованиеФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что около 33,4 млрд рублей будет выделено 77 регионам, выделенные средства пойдут на организацию дополнительных койко-мест и на медицинское оборудование.

«Мы сегодня выделим дотацию в размере 33,4 миллиарда рублей 77 регионам, и средства пойдут на организацию дополнительных инфекционных койко-мест в больницах и на оснащение соответственно их медицинским оборудованием», - сказал глава правительства.

Мишустин также потребовал от Минздрава, чтобы готовность мест была полной, и с точки зрения необходимого оборудования, и - наличия медперсонала. Кроме того, поручил выделить 5,2 млрд рублей из резервного фонда кабмина на закупку для регионов около 1 200 машин скорой помощи.

Как писал Сайт kp.ru, глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил, что на данный момент в стране подготовлено 78 тысяч коек для приема пациентов с коронавирусной инфекцией. Министр также рассказал о подготовке студентов медицинских вузов для помощи врачам.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Вирусолог: Когда будет пик коронавируса в России - зависит от поведения людей
Эвакуированные украинцы устроили побег из аэропорта, чтобы не сидеть на карантине
В России от коронавируса умер десятый пациент
В России из-за коронавируса отменили 70% летних мероприятий
Стало известно, как призывников защитят от коронавируса во время весеннего призыва
В Москве среди новых заболевших коронавирусом 17 детей
Студентов-медиков привлекут для помощи врачам в борьбе с коронавирусом
В России названы отрасли с наибольшим числом созданных рабочих мест
Осужденный за мошенничество отец экс-полковника Захарченко вышел на свободу
В России девять пациентов погибли от коронавируса
Выручки в аптеках выросли на 20 процентов
У биатлонистки Анастасии Халиуллиной тест показал коронавирус
Собянин: будем с каждым днем ужесточать контроль за соблюдением карантина
В Тюменской области снизят налоги для предприятий, пострадавших из-за коронавируса
Порядка 20 процентов москвичей игнорируют призывы к самоизоляции
В России с тяжелым состоянием находится 32 пациента с коронавирусом
Михаил Мишустин: более 33 млрд руб. выделят на организацию койко-мест и на медоборудование
Многие россияне еще не перешли на режим самоизоляции
В России под наблюдением с подозрением на коронавирус находятся свыше 194,3 тыс. человек
В России предлагают запретить употреблять в пищу экзотических животных и рептилий
Тимошенко заявила о готовящейся на Украине "афере века"
Из-за коронавируса выросли на 2-3 дня сроки доставки продуктов из супермаркетов
Курс рубля на 30 марта 2020: доллар — выше 80, евро - 89
В марте россияне стали активнее искать работу
Нефть WTI подешевела до $19,48 впервые с 2002 года
Минздрав посоветовал больше ходить по дому во время самоизоляции по коронавирусу
Штрафы за нарушение карантина в России: максимальное наказание для граждан 40 тысяч рублей
В Минздраве сообщили, для кого наиболее опасен коронавирус