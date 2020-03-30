2020-03-30T17:13:39+03:00
Здоровье

Иван Белозерцев: «Карантин - это не каникулы»

Губернатор Пензенской области призвал горожан не выходить из домов без необходимости
Екатерина БЕЛЯКОВА
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Губернатор Иван Белозерцев попросил жителей относиться к введенным мерам с пониманием. Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской областиГубернатор Иван Белозерцев попросил жителей относиться к введенным мерам с пониманием. Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области
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По состоянию на 30 марта в регионе подтверждено семь случаев заболевания коронавирусом. Все госпитализированные – жители Пензы. 53-летняя женщина, заболевшая самой первой, уже готовится к выписке, состояние остальных оценивается как стабильное. Лечение ведется без применения аппаратов ИВЛ. Количество лиц, контактировавших с заболевшими, на данный момент составляет 987 человек. Все они проходят медицинские обследования. Всего же по региону с начала профилактических мероприятий под наблюдение были взяты 3303 человека, 3003 до сих пор находятся под ним.

Постановлением губернатора Пензенской области был введен режим повышенной готовности. Согласно документу, в регионе временно запрещается проведение массовых мероприятий.

Также с субботы, 28 марта, временно прекратили работу кафе, рестораны и остальные пункты общепита, торговые центры (за исключением отделов, в которых продаются продукты, медикаменты, корма для животных и товары первой необходимости) и ряд магазинов, автосалоны и автосервисы, стоматологические клиники, салоны красоты, парикмахерские и другие заведения. Ограничения будут действовать до 5 апреля.

Иван Белозерцев призвал горожан придерживаться режима самоизоляции:

- Обратил внимание, что многие граждане, несмотря на просьбы и объяснения, посвятили выходные прогулкам по общественным местам. Дорогие земляки, напоминаю вам о важности профилактики. Карантин – это не каникулы. Остановить распространение коронавируса поможет только ограничение социальных контактов.

Губернатор отметил, что ситуация находится под контролем, попросил относиться к введенным мерам с пониманием и соблюдать правила предосторожности.

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